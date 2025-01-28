كلية البحرين الجامعية تنظم ورشة متخصصة في مهارات صناعة المحتوى الرقمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
نظمت كلية البحرين الجامعية ورشة عمل متميزة بعنوان «مهارات صناعة المحتوى في الصحافة الرقمية»، والتي استهدفت تسليط الضوء على أحدث الأساليب والتقنيات المبتكرة في بناء وتقديم القصص الصحفية الرقمية، وأساليب تسويقها عبر المنصات المختلفة. قدمها الدكتور خالد زكي واصل رئيس قسم الاتصال والوسائط المتعددة بالجامعة.
تضمنت الورشة محاور عديدة، أبرزها: كيفية التخطيط لبناء قصة رقمية تفاعلية جذابة للجمهور، والقوالب الحديثة المستخدمة في سرد المحتوى الرقمي وفقًا لطبيعة المنصات المختلفة، والتقنيات المبتكرة في تقديم المحتوى الرقمي، وآليات جذب الجمهور للتفاعل مع القصص الرقمية، والأخطاء الشائعة في سرد وتقديم المحتوى الرقمي، إلى جانب التعرف على أساليب الكتابة الإبداعية للمنصات الرقمية.
شهدت الورشة حضورًا وتفاعلاً واسعًا من الطلبة ومختلف شرائح المجتمع، الذين أبدوا إعجابهم الكبير بالمحتوى المطروح والأسلوب التفاعلي الذي تميزت به الورشة.
من جهتها، أكدت الدكتورة رنا صوايا، رئيس كلية البحرين الجامعية، أهمية هذه المبادرات في تعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة ودورها المتميز في خدمة المجتمع. وأوضحت أن الجامعة تضع خدمة المجتمع في صميم استراتيجيتها، من خلال تقديم برامج تدريبية وورش عمل مبتكرة تواكب التطورات العالمية، وتسهم في تمكين الطلبة والافراد بالمعرفة وتطوير مهاراتهم بما يخدم التنمية المستدامة.
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