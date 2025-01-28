كلية البحرين الجامعية تنظم ورشة متخصصة في مهارات صناعة المحتوى الرقمي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تضمنت‭ ‬الورشة‭ ‬محاور‭ ‬عديدة،‭ ‬أبرزها‭: ‬كيفية‭ ‬التخطيط‭ ‬لبناء‭ ‬قصة‭ ‬رقمية‭ ‬تفاعلية‭ ‬جذابة‭ ‬للجمهور،‭ ‬والقوالب‭ ‬الحديثة‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬سرد‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي‭ ‬وفقًا‭ ‬لطبيعة‭ ‬المنصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬والتقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي،‭ ‬وآليات‭ ‬جذب‭ ‬الجمهور‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬القصص‭ ‬الرقمية،‭ ‬والأخطاء‭ ‬الشائعة‭ ‬في‭ ‬سرد‭ ‬وتقديم‭ ‬المحتوى‭ ‬الرقمي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬أساليب‭ ‬الكتابة‭ ‬الإبداعية‭ ‬للمنصات‭ ‬الرقمية‭.‬

شهدت‭ ‬الورشة‭ ‬حضورًا‭ ‬وتفاعلاً‭ ‬واسعًا‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬ومختلف‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع،‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬إعجابهم‭ ‬الكبير‭ ‬بالمحتوى‭ ‬المطروح‭ ‬والأسلوب‭ ‬التفاعلي‭ ‬الذي‭ ‬تميزت‭ ‬به‭ ‬الورشة‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬رنا‭ ‬صوايا،‭ ‬رئيس‭ ‬كلية‭ ‬البحرين‭ ‬الجامعية،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للجامعة‭ ‬ودورها‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الجامعة‭ ‬تضع‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬استراتيجيتها،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬مبتكرة‭ ‬تواكب‭ ‬التطورات‭ ‬العالمية،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬والافراد‭ ‬بالمعرفة‭ ‬وتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬