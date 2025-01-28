خالد بن راشد نائبا لرئيس اتحاد التنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬وبحضور‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وهم،‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي،‭ ‬محمد‭ ‬سلمان،‭ ‬سيف‭ ‬فيصل‭ ‬كانو،‭ ‬عدنان‭ ‬كمال،‭ ‬كمال‭ ‬عبداللطيف‭ ‬كمال،‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬يتيم،‭ ‬نيلة‭ ‬المير،‭ ‬جميلة‭ ‬النشابة‭ ‬ومحمد‭ ‬السيد‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬بالأعضاء‭ ‬الجدد‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬جميع‭ ‬الأعضاء‭ ‬لنيلهم‭ ‬ثقة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬متمنياً‭ ‬للجميع‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬مهامهم‭ ‬الجديدة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة‭. ‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الطموحة،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬مضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬وضرورة‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬لعبة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬الإقليمية‭ ‬والقارية‭ ‬والدولية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تم‭ ‬البدء‭ ‬في‭ ‬مناقشة‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬الذي‭ ‬تضمن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬توزيع‭ ‬المهام‭ ‬والمناصب‭ ‬الإدارية،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬فؤاد‭ ‬الرويعي،‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام،‭ ‬وأحمد‭ ‬محمد‭ ‬يتيم،‭ ‬الأمين‭ ‬المالي‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬بحث‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لخطة‭ ‬عمل‭ ‬الاتحاد‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قاعدة‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أعرب‭ ‬جميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬للثقة‭ ‬التي‭ ‬منحها‭ ‬لهم،‭ ‬مؤكدين‭ ‬على‭ ‬التزامهم‭ ‬بالعمل‭ ‬الجاد‭ ‬لتطوير‭ ‬رياضة‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬والارتقاء‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬العالمية‭.‬