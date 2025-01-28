خالد بن راشد نائبا لرئيس اتحاد التنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عقد مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس الجديد اجتماعه الأول الذي استضافه فندق الريجنسي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الأعمال والتي كان من أبرزها توزيع المهام والمناصب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة، ومناقشة خطط الاتحاد للمرحلة المقبلة.
وترأس الاجتماع الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهم، الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، فؤاد الرويعي، محمد سلمان، سيف فيصل كانو، عدنان كمال، كمال عبداللطيف كمال، أحمد محمد يتيم، نيلة المير، جميلة النشابة ومحمد السيد.
وفي بداية الاجتماع، رحب الشيخ عبدالعزيز بن مبارك، رئيس مجلس الإدارة، بالأعضاء الجدد في مجلس الإدارة، كما هنأ جميع الأعضاء لنيلهم ثقة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، متمنياً للجميع كل التوفيق في مهامهم الجديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
كما أكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف الاتحاد الطموحة، لافتا إلى أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة المقبلة، وضرورة التركيز على تطوير لعبة التنس في المملكة وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والقارية والدولية.
بعد ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن عدد من الموضوعات المهمة للمرحلة المقبلة، ومن أبرزها توزيع المهام والمناصب الإدارية، حيث تم تعيين الشيخ خالد بن راشد آل خليفة، نائبا للرئيس، فؤاد الرويعي، أمين السر العام، وأحمد محمد يتيم، الأمين المالي.
كما تم بحث خطط وبرامج الاتحاد للمرحلة المقبلة، ووضع الخطوط العريضة لخطة عمل الاتحاد التي تهدف إلى تطوير اللعبة على جميع المستويات، وتعزيز قاعدة اللاعبين في اللعبة على مستوى المملكة.
وفي ختام الاجتماع، أعرب جميع أعضاء مجلس الإدارة عن خالص شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ خالد بن حمد للثقة التي منحها لهم، مؤكدين على التزامهم بالعمل الجاد لتطوير رياضة التنس في البحرين، والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.
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