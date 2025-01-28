تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

ووفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند 2436ر1 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 37ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1925 ر1 يورو.

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