تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو

تراجع الإسترليني مقابل الدولار وارتفاعه أمام اليورو
التاريخ
1/28/2025 3:13:33 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء،ـ تراجعاً مقابل الدولار الأميركي بنسبة 30ر0 بالمئة، مقارنة بالجلسة السابقة.
ووفق تقارير مالية بريطانية، جرى تداول الإسترليني أمام الدولار عند 2436ر1 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو) بنسبة 37ر0 بالمئة ليبلغ سعره 1925 ر1 يورو.
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