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الأردن يستكمل إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى غزة

1/28/2025 3:13:32 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استكمل الأردن، الثلاثاء، إرسال 16 طائرة مساعدات إغاثية ضمن الجسر الجوي إلى قطاع غزة.
وتسلم برنامج الأغذية العالمي المساعدات الأردنية ضمن الجسر الجوي الإغاثي لغزة تمهيدا لتوزيعها على سكان القطاع.
وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية مدير الإعلام العسكري العميد مصطفى الحياري قد قال، الثلاثاء، إنه سيجري يوميا ولمدة 8 أيام تنفيذ 16 رحلة جوية بطائرات تابعة لسلاح الجوي الملكي الأردني إضافة لطائرتين تابعتين للقوة الجوية الإيطالية وستنقل 20 طنا من المساعدات الإنسابية يوميا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في منطقة الغباوي من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية خلال تسيير الأردن سربا من الطائرات العسكرية المحملة بالمساعدات الضرورية للأهالي بقطاع غزة، أن المساعدات بالجسر الجوي ستركز على المواد ذات القيمة العالية القابلة للتلف بحال تم نقلها بالقوافل البرية.
وبيّن أن تلك الطائرات وصلت إلى أراضي القرارة الفلسطينية على الحدود الشرقية لقطاع غزة ونقلت 7 أطنان من المساعدات شملت موادّ طبية وغذائية وصحية وجرى تنفيذها بنجاح ولذلك جرى استئناف الجسر الجوي الإنساني بتوجيهات ملكية سامية لمدة 8 أيام.

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