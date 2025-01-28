البريزات يترأس اجتماعاً لبحث استعداد البترا لعودة السياحة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ترأس رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عُقد في السلطة مع جميعة الأدلاء السياحيين في البترا، والجهات الأمنية، لبحث الاستعدادات لعودة السياحة في البترا، ومناقشة التحديات، والأمور التنظيمية.



وحضر اللقاء متصرف لواء البترا سطام المجالي، ومدير شرطة غرب معان العميد هشام الشمايلة، ومفوض إدارة شؤون المحمية والسياحة المهندس يزن محادين، رئيس شعبة شرطة سياحة الجنوب المقدم أمين شديفات، وممثل جمعية الأدلاء السياحيين حمزة الهلالات وعدد من الأدلاء السياحيين، والمدراء المعنيين في السلطة.



وقال البريزات إن السلطة ماضية ومستمرة بتطبيق خطة سيادة القانون والتنمية في البترا داخل وخارج الموقع الأثري، لضمان الحفاظ على البترا كموقع أثري تاريخي وأحد مواقع التراث العالمي، واستمرار زيارة السائح للبترا دون أي منغصات أو معيقات.



وأوضح أن السلطة سترفع جاهزيتها لاستقبال الموسم السياحي المقبل وسط التوقعات بعودة الحركة السياحية بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة، بما يضمن سلاسة الحركة وتقليل الازدحام لتحقيق تجربة مريحة للزوار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة بما فيها خدمات الدلالة السياحية، وخدمات النقل، والخيول والإبل، وغيرها.



وأشار إلى ضرورة تكاثف الجهود للنهوض بالواقع السياحي بالبترا بما يليق بالمكانة المميزة التي تتمتع بها على خارطة السياحة العالمية، ويعكس الصورة الحضارية عن أبناء البترا والأردنيين بشكل عام أمام الزوار.



وأكد البريزات أنه سيتم تفعيل دور المراقبين، بالإضافة إلى الشرطة السياحية حول وفي مركز زوار البترا، ومتحف بترا، وكافة المواقع لمنع المخالفات ومحاولات استغلال السياح، ومنع دخول غير المصرح لهم بالعمل بالموقع الأثري.



من جانبه، أكد متصرف لواء البترا سطام المجالي أنه سيتم بالتعاون مع السلطة تكثيف الحملات الأمنية لمراقبة تنفيذ الخطط، وضمان سلامة الموقع الأثري، وتنظيم عمل مشغلي الخدمات السياحية، وخدمات النقل خارج الموقع الأثري بما يحقق راحة الزوار، وتقديم الخدمات المناسبة لهم.