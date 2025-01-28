حماس: وفد من الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدا منها برئاسة محمد درويش التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.
وأوضحت أن اللقاء تضمن بحثا معمقا حول مجريات "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية".
وأضافت أن الوفد بحث آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن وفد الحركة ضم أيضا خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، نزار عوض الله، ومحمد نصر، وغازي حمد، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
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