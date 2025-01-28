حماس: وفد من الحركة التقى رئيس المخابرات المصرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن وفدا منها برئاسة محمد درويش التقى رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.وأوضحت أن اللقاء تضمن بحثا معمقا حول مجريات "تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي تم بوساطة مصرية قطرية".



وأضافت أن الوفد بحث آليات تنفيذ الاتفاق والخروقات التي تمت وضرورة التزام الاحتلال بكل ما تم التوافق عليه، مشيرة إلى أن وفد الحركة ضم أيضا خالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، نزار عوض الله، ومحمد نصر، وغازي حمد، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.