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الصفدي ونظيره الإيرلندي يؤكدان ضرورة دعم أونروا وتمكينها من أداء تكليفها الأممي

1/28/2025 3:13:28 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندي سيمون هاريس، الثلاثاء، سبل تعزيز علاقات الصداقة وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
كما بحث الصفدي، خلال اتصال هاتفي أجراه مع هاريس، تطورات الأوضاع في المنطقة وخصوصاً جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.
وثمّن الصفدي مواقف إيرلندا الواضحة في دعم حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتمكينها من أداء تكليفها الأممي.
واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في سوريا ودعم جهود إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلاليتها وتحفظ حقوق كل أبناء شعبها.
وهنأ الصفدي هاريس على توليه مسؤولياته وزيراً للخارجية وأكد التطلع للعمل معاً للبناء على علاقات الشراكة القوية التي تربط البلدين.

MENAFN28012025000208011052ID1109140359

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