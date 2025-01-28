7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية بلبنان

7 مصابين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية بلبنان
التاريخ
1/28/2025 3:13:27 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 7 في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة النبطية جنوبي لبنان.
وكانت قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن غارات إسرائيلية تستهدف النبطية في جنوب لبنان.
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