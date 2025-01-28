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الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

1/28/2025 3:13:27 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية بلغاريا جورج جورجييف وبحث معه خطوات تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وهنا الصفدي جورجييف بتوليه مهامه وزيراً للخارجية في بلغاريا، وأكد اهتمام الأردن بتطوير العلاقات مع بلغاريا ثنائياً وفي سياق الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية البلغاري تثمين بلاده علاقتها مع المملكة والحرص على تطويرها.
واتفق الوزيران على عقد جلسة من المشاورات السياسية في صوفيا خلال العام الحالي وبحث توسعة التعاون في عديد مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية وسياحية وثقافية ودفاعية، بما في ذلك من خلال اجتماعات العقبة.
كما بحث الصفدي عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وادخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.

MENAFN28012025000208011052ID1109140357

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