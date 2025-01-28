الصفدي يبحث مع نظيره البلغاري خطوات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير
خارجية جمهورية بلغاريا جورج جورجييف وبحث معه خطوات تطوير العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.
وهنا الصفدي جورجييف بتوليه مهامه وزيراً للخارجية في بلغاريا، وأكد اهتمام الأردن بتطوير العلاقات مع بلغاريا ثنائياً وفي سياق الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير الخارجية البلغاري تثمين بلاده علاقتها مع المملكة والحرص على تطويرها.
واتفق الوزيران على عقد جلسة من المشاورات السياسية في صوفيا خلال العام الحالي وبحث توسعة التعاون في عديد مجالات اقتصادية وتجارية واستثمارية وسياحية وثقافية ودفاعية، بما في ذلك من خلال اجتماعات العقبة.
كما بحث الصفدي عدداً من القضايا الإقليمية وفي مقدمها جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وادخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى جميع أنحاء القطاع.
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