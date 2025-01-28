الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله
التاريخ
1/28/2025 3:13:25 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الجيش الإسرائيلي "استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة بمنطقتي الشقيف والنبطية جنوب لبنان".
وأضاف "مصممون على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة لنشاطه".
وبين "سنستهدف كل تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".
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