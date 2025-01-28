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الجيش الإسرائيلي: استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله

1/28/2025 3:13:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الجيش الإسرائيلي "استهدفنا شاحنة ومركبة لحزب الله كانتا تنقلان أسلحة بمنطقتي الشقيف والنبطية جنوب لبنان".


وأضاف "مصممون على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان رغم محاولات حزب الله العودة لنشاطه".


وبين "سنستهدف كل تهديد لدولة إسرائيل ومواطنيها".

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