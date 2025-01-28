الذهب يحافظ على استقراره بينما يركز المتداولون على الاحتياطي الفيدرالي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حافظ الذهب على استقراره يوم الثلاثاء حيث ركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة ما إذا كانت سياسات الرئيس دونالد ترامب ستؤثر على وجهات نظر البنك المركزي.
وظل الذهب الفوري شبه مستقر عند 2,738.90 دولارًا للأوقية، حتى الساعة 0230 بتوقيت غرينتش. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن تسبب نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة من الصين في عمليات بيع واسعة في السوق.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,743.10 دولارًا.
ومن المتوقع أن يبقي صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن ترامب قد يجعل المهمة أكثر تعقيدًا، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض.
إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فسيكون هذا أول توقف في دورة خفض الفائدة التي بدأت في سبتمبر الماضي.
وقال تيم ووترر، كبير المحللين في KCM Trade: "إذا ترك (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول الباب مفتوحًا قليلًا لخفض محتمل في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فقد يضغط ذلك على عائدات سندات الخزانة ويوفر دعمًا للذهب".
وأضاف أن مستوى 2,800 دولار يبدو هدفًا معقولًا على المدى القريب للذهب.
عادةً ما يُفضل الاستثمار في الذهب الذي لا يولد عائدًا في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة.
وفي مكان آخر، أظهرت البيانات يوم الاثنين أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ انخفض بنسبة 84% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.
وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 30.07 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 957 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 943.35 دولارًا.
قام المحللون بخفض توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم في عام 2025 حيث تواجه آفاق الطلب صعوبات في التحسن بشكل كبير، على الرغم من توقع ارتفاع متوسط الأسعار لكلا المعدنين في عام 2026، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.
وفي الوقت نفسه، قالت شركة نوريليسك نيكل الروسية، وهي أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إنها أنتجت 2.762 مليون أوقية من البلاديوم في عام 2024، بزيادة 3% على أساس سنوي.- وكالات
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