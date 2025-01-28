الذهب يحافظ على استقراره بينما يركز المتداولون على الاحتياطي الفيدرالي

حافظ الذهب على استقراره يوم الثلاثاء حيث ركز المستثمرون على اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعرفة ما إذا كانت سياسات الرئيس دونالد ستؤثر على وجهات نظر البنك المركزي.



وظل الذهب الفوري شبه مستقر عند 2,738.90 دولارًا للأوقية، حتى الساعة 0230 بتوقيت غرينتش. وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الاثنين بعد أن تسبب نموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة من الصين في عمليات بيع واسعة في السوق.



وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2,743.10 دولارًا.



ومن المتوقع أن يبقي صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن ترامب قد يجعل المهمة أكثر تعقيدًا، بعد أن قال الأسبوع الماضي إنه يريد أن يخفض البنك المركزي تكاليف الاقتراض.



إذا أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، فسيكون هذا أول توقف في دورة خفض الفائدة التي بدأت في سبتمبر الماضي.



وقال تيم ووترر، كبير المحللين في KCM Trade: "إذا ترك (رئيس الاحتياطي الفيدرالي) جيروم باول الباب مفتوحًا قليلًا لخفض محتمل في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، فقد يضغط ذلك على عائدات سندات الخزانة ويوفر دعمًا للذهب".



وأضاف أن مستوى 2,800 دولار يبدو هدفًا معقولًا على المدى القريب للذهب.



عادةً ما يُفضل الاستثمار في الذهب الذي لا يولد عائدًا في بيئة ذات معدلات فائدة منخفضة.



وفي مكان آخر، أظهرت البيانات يوم الاثنين أن صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ انخفض بنسبة 84% في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022.



وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4% إلى 30.07 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 957 دولارًا، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 943.35 دولارًا.



قام المحللون بخفض توقعاتهم لأسعار البلاتين والبلاديوم في عام 2025 حيث تواجه آفاق الطلب صعوبات في التحسن بشكل كبير، على الرغم من توقع ارتفاع متوسط الأسعار لكلا المعدنين في عام 2026، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.



وفي الوقت نفسه، قالت شركة نوريليسك نيكل الروسية، وهي أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إنها أنتجت 2.762 مليون أوقية من البلاديوم في عام 2024، بزيادة 3% على أساس سنوي.- وكالات





