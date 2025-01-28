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البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز

1/28/2025 8:40:01 AM
(MENAFN- Swissinfo) أُضِيء مبنى البرلمان السويسري في العاصمة برن بألوان متعددة يوم الاثنين، إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة النازي أوشفيتز.

تم نشر هذا المحتوى على 28 يناير 2025 - 12:57 2دقائق Keystone-SDA
  • English en Swiss parliament lights up 80 years after liberation of Auschwitz طالع المزيدSwiss parliament lights up 80 years after liberation of Auschwit
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