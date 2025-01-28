البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز

(MENAFN
- Swissinfo)
أُضِيء مبنى البرلمان السويسري في العاصمة برن بألوان متعددة يوم الاثنين، إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة النازي أوشفيتز.
تم نشر هذا المحتوى على
28 يناير 2025 - 12:57
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Keystone-SDA
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Swiss parliament lights up 80 years after liberation of Auschwitz
طالع المزيدSwiss parliament lights up 80 years after liberation of Auschwit
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Bundeshaus leuchtet 80 Jahre nach Befreiung von KZ Auschwitz
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طالع المزيدBundeshaus leuchtet 80 Jahre nach Befreiung von KZ Auschwit
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