الأميرة ريم علي: من المُلِح في عالمنا اليوم تمكين الشباب للحفاظ على الأمل

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أجرت سمو الأميرة ريم على رئيسة مؤسسة "أنا ليند"، برفقة المدير التنفيذي للمؤسسة جوزيب فيريه في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يناير، اجتماعات ثنائية مع الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، والمفوضة المعنية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا.
وأعربت سموها عن استعداد مؤسسة "أنا ليند" للمساهمة في عملية التشاور المزمع إطلاقها قريبا والمتعلقة بميثاق البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم نهج يدمج الأجيال المختلفة ويشمل المجتمع المدني بمنظور يراعي الأبعاد الأورومتوسطية.
وستساهم هذه المبادرة بإثراء النقاشات خلال منتدى "أنا ليند" المزمع عقده في مدينة تيرانا الألبانية بين 18 و 20 حزيران 2025 بمشاركة نحو 1000 شخص، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني وقادة شباب ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة وممثلون عند الحكومات والمؤسسات وصانعو السياسات، وغيرهم من الأطراف المعنية من 43 دولة في المنطقة الأورومتوسطية.
وجرى التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تبنى نهج يستند إلى القيم المشتركة في منطقة البحر المتوسط، يشارك فيه المجتمع المدني بفعالية إلى جانب الحكومات.
ويركز منتدى "أنا ليند" على دور الحوار الفعال القائم على المعرفة والابتكار، في إيجاد حلول عملية للتحديات وتحفيز التغيير الفعال.
وحول المنتدى، قالت سموها: "من الملح في عالمنا اليوم تمكين الشباب للحفاظ على الأمل، في وقت تخيب فيه العديد من الأمور تطلعاتهم المنتدى يمكن أن يقدم المنتدى بارقة أمل للشباب في المنطقة من خلال إتاحة الفرص للمشاركة بعملية تحث على المعرفة وتحفز على العمل وتوخد الثقافات، مما يتيح لهم فرصة الالتفاف حول رؤية مشتركة لمستقبلهم"
يشار إلى أن مؤسسة "أنا ليند" مؤسسة حكومية دولية تجمع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والحكومات وصناع التغيير من جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية.
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