الأميرة ريم علي: من المُلِح في عالمنا اليوم تمكين الشباب للحفاظ على الأمل

خبرني - أجرت سمو الأميرة ريم على رئيسة مؤسسة "أنا ليند"، برفقة المدير التنفيذي للمؤسسة جوزيب فيريه في العاصمة البلجيكية بروكسل يومي الأربعاء والخميس 23 و24 يناير، اجتماعات ثنائية مع الممثلة العليا للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، والمفوضة المعنية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا.

وأعربت سموها عن استعداد مؤسسة "أنا ليند" للمساهمة في عملية التشاور المزمع إطلاقها قريبا والمتعلقة بميثاق البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم نهج يدمج الأجيال المختلفة ويشمل المجتمع المدني بمنظور يراعي الأبعاد الأورومتوسطية.

وستساهم هذه المبادرة بإثراء النقاشات خلال منتدى "أنا ليند" المزمع عقده في مدينة تيرانا الألبانية بين 18 و 20 حزيران 2025 بمشاركة نحو 1000 شخص، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني وقادة شباب ووسائل إعلام وشخصيات مؤثرة وممثلون عند الحكومات والمؤسسات وصانعو السياسات، وغيرهم من الأطراف المعنية من 43 دولة في المنطقة الأورومتوسطية.

وجرى التأكيد خلال اللقاءات على أهمية تبنى نهج يستند إلى القيم المشتركة في منطقة البحر المتوسط، يشارك فيه المجتمع المدني بفعالية إلى جانب الحكومات.

ويركز منتدى "أنا ليند" على دور الحوار الفعال القائم على المعرفة والابتكار، في إيجاد حلول عملية للتحديات وتحفيز التغيير الفعال.

وحول المنتدى، قالت سموها: "من الملح في عالمنا اليوم تمكين الشباب للحفاظ على الأمل، في وقت تخيب فيه العديد من الأمور تطلعاتهم المنتدى يمكن أن يقدم المنتدى بارقة أمل للشباب في المنطقة من خلال إتاحة الفرص للمشاركة بعملية تحث على المعرفة وتحفز على العمل وتوخد الثقافات، مما يتيح لهم فرصة الالتفاف حول رؤية مشتركة لمستقبلهم"

يشار إلى أن مؤسسة "أنا ليند" مؤسسة حكومية دولية تجمع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والحكومات وصناع التغيير من جميع أنحاء المنطقة الأورومتوسطية.