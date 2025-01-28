مقتل جندي من جيش الاحتلال بنيران صديقة قرب محور نتساريم
التاريخ
1/28/2025 8:39:09 AM
(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي من جيش الاحتلال بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالخطأ قرب محور "نتساريم".
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