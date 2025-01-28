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نتائج تكميلية التوجيهي الخميس

1/28/2025 8:39:08 AM
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة/الامتحان التكميلي لعام 2024 في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس المقبل 30 كانون الثاني 2025.

وسيتم نشر النتائج عبر الرابط الإلكتروني المرفق :


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