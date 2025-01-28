العثور على رجل متوفيا بمركبته في الزرقاء

خبرني - عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء ، الثلاثاء ، على جثة رجل ستيني متوفياً داخل مركبته.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد ظهر الثلاثاء الى غرفة عمليات شرطة الزرقاء حول العثور على جثة شخص ستيني متوفياً داخل مركبته في منطقة السخنة.

وأضاف المصدر: تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وجرى إخلاء الجثة إلى الزرقاء الحكومي وبوشرت التحقيقات.