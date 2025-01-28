العثور على رجل متوفيا بمركبته في الزرقاء

(MENAFN
- Khaberni)
خبرني - عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الزرقاء ، الثلاثاء ، على جثة رجل ستيني متوفياً داخل مركبته.
وقال مصدر امني ان بلاغا ورد ظهر الثلاثاء الى غرفة عمليات شرطة الزرقاء حول العثور على جثة شخص ستيني متوفياً داخل مركبته في منطقة السخنة.
وأضاف المصدر: تحركت الأجهزة الأمنية إلى الموقع وجرى إخلاء الجثة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وبوشرت التحقيقات.
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