فوز شركتَي SLB Capturi وaker Solutions بعقد لتقديم حل احتجاز الكربون لشركة Hafslund Celsio

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة SLB (بورصة نيويورك: SLB) أن شركة SLB Capturi، بالتعاون مع شركة Aker Solutions، قد حصلت على عقد الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد والتركيب والتشغيل (EPCIC) من Hafslund Celsio AS الذي يقضي بتقديم حل احتجاز الكربون في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة الخاصة بها والكائنة في كليمتسرود بمدينة أوسلو. تُعدّ Hafslund Celsio أكبر شركة متخصصة في مجال توفير حلول التدفئة المركزية في النرويج والمالك والمشغل لأكبر متخصص في تحويل النفايات إلى طاقة في النرويج. أما مشروع احتجاز الكربون التابع لشركة Hafslund Celsio فهو جزء من مشروع Longship وهو مشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) على نطاق سلسلة القيمة الكاملة التابع للحكومة النرويجية.

يقضي العقد الممنوح بتسليم مصنع لاحتجاز الكربون، ونظام تسييل، ونظام تخزين مؤقت، ومنشأة تحميل في موقع حرق النفايات. كما يقضي أيضًا بتوفير نظام تخزين مؤقت لثاني أكسيد الكربون ونظام لتحميل السفن في ميناء مدينة أوسلو، حيث سيجري نقل ثاني أكسيد الكربون إلى منشأة التخزين الدائمة Northern Lights الكائنة على الجرف القاري النرويجي. وثمة توقعات تفيد بأن مصنع احتجاز الكربون سيتمكن عند بدء تشغيله من احتجاز 350,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

يأتي منح عقد الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد والتركيب والتشغيل (EPCIC) في أعقاب مرحلة تقليص التكاليف لمشروع Hafslund Celsio التي حددت بدورها آليات تحسين الكفاءات، بما في ذلك تحسين آليات التخطيط. وسيتم تسليم المشروع الآن بالاستناد إلى وحدة Just CatchTM 400 المعيارية من SLB Capturi، فقد كان تصميم Just Catch الموفر للطاقة ترسًا أساسيًا يسهم في تفعيل حل قابل للتطبيق وفعال من حيث التكلفة عن طريق تقليل المساحة المطلوبة في الموقع، وأعمال التركيب، وتجهيز المنشآت.

صرح Egil Fagerland، المدير التنفيذي في شركة SLB Capturi، قائلاً: "تلعب عملية التوحيد القياسي والنمذجة دورًا أساسيًا في إحداث تغيير جذري في اقتصادات مشروعات احتجاز الكربون". "ونحن يحدونا بالغ الفخر إزاء التعاون مع شركتَي Hafslund Celsio وAker Solutions الهادف إلى مواءمة تصميم مصنع Just Catch مع المتطلبات التكنولوجية والاقتصادية لهذا المشروع بغية المساعدة في تحويل الحلم إلى حقيقة واقعة. كما نتطلع إلى تسليم هذا المشروع الرائد الذي يُعدّ نموذجًا ناجحًا ونقطة انطلاق لمشروعات احتجاز الكربون الصناعية في النرويج وفي كل أنحاء العالم."

يُعدّ مشروع Hafslund Celsio ثاني مصنع متخصص في احتجاز الكربون في Longship، حيث تقوم شركة SLB Capturi بالفعل على تنفيذ مصنع احتجاز الكربون في منشأة الأسمنت التابعة لشركة Heidelberg Materials في بريفيك بالتعاون مع شركة Aker Solutions.

صرح Kjetel Digre، المدير التنفيذي لشركة Aker Solutions، قائلاً: "يمثل اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة Aker Solutions وصناعة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في النرويج. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الفخر إزاء مشاركتنا في هذا المشروع الرائد الفعال ونتطلع إلى المساهمة في تنفيذه، معولين في هذا الصدد على خبرة ثرية قوامها ثلاثة عقود في سوق احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). كما أود أن أشير إلى أن هذا المشروع هو دليل على أهمية مد جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص الهادف إلى بناء سلسلة قيمة صناعية لاحتجاز الكربون وتخزينه، ناهيك عن مساهمته القيمة في تقليل الانبعاثات وتوفير فوائد جمة تعود على الصناعة والمجتمع".

صرح Martin S. Lundby، المدير التنفيذي في شركة Hafslund Celsio، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تعاون شركتَي Aker Solutions وSLB Capturi معنا في هذا المشروع الصناعي البارز". "إن التعاون مع شريكين يتمتعان بسمعة طيبة ومحملين بخبرة ثرية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه من مشروع Longship يمنحنا الأمان والقوة، إذ إن شريكينا المرموقين يقدمان خبرات قيمة استقياها من مشروعات تطوير صناعية كبرى في النرويج وعلى الصعيد الدولي، وبالتعاون معًا، سنتمكن من ابتكار حل احتجاز الكربون الذي من المتوقع أن يكون جاهزًا للعمل بحلول الربع الثالث من عام 2029."

نبذة عن شركة SLB

تُعدّ SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرف على المزيد على slb .

نبذة عن SLB Capturi

تُعدّ SLB Capturi شركة محاصّة بين SLB وAker Carbon Capture ينصب تركيزها على توفير حلول إزالة الكربون وتقليله، وتعمل التقنيات المعيارية الفاعلة التي تقدمها الشركة على تمكين الصناعات من تفعيل تكنولوجيا احتجاز الكربون بسرعة عالية وعلى نطاق واسع، ما يسهم في تلبية متطلبات المستقبل واقتناص الفرص السانحة اليوم. هذا، وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ سبعة مصانع متخصصة في احتجاز الكربون تقدم خدمات متميزة إلى منشآت الطاقة الحيوية، ومنشآت تحويل النفايات إلى طاقة، ومنشآت الأسمنت. تعرَّف على المزيد على .

نبذة عن Aker Solutions

توفر شركة Aker Solutions حلولاً ومنتجات وخدمات متكاملة تخدم صناعة الطاقة العالمية، إذ تسهم الشركة في إنتاج النفط والغاز المنخفض الكربون وتطوير حلول متجددة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، فعن طريق الجمع بين الحلول الرقمية المبتكرة وخطط التنفيذ الفعال القابل للتنبؤ، تهدف شركة Aker Solutions إلى تسريع وتيرة التحول إلى إنتاج الطاقة المستدامة. تعرّف على المزيد على akersolutions .

نبذة عن Hafslund Celsio

تُعدّ Hafslund Celsio AS أكبر شركة متخصصة في إنتاج وتوريد حلول التدفئة المركزية في النرويج، إذ قدمت 25% من إجمالي الطاقة المخصصة للتدفئة المركزية المولدة في النرويج في عام 2023، كما أنتجت الشركة في عام 2024 ما مقداره 1.9 تيراوات/ساعة من الطاقة المخصصة للتدفئة المركزية. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ مصنع تحويل النفايات إلى طاقة التابع لشركة Hafslund Celsio، الكائن في كليمتسرود بمدينة أوسلو، المنشأة الأكبر في النرويج بطاقة معالجة 350,000 طن من النفايات سنويًا. هذا، وتسعى الشركة إلى تعزيز أنشطتها لتشمل التبريد المركزي. أما عن موظفيها، فإن الشركة تضم بين جنباتها نحو 232 موظفًا، وأخيرًا وليس آخرًا، يمتلك شركةَ Hafslund Celsio اتحاد مستثمرين نرويجي يضم Hafslund (60%) وInfranode (20%) وHitecVision (20%).

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:

يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، ‏‎10-K و‎10-Q و‎8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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