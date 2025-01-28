فوز شركتَي SLB Capturi وaker Solutions بعقد لتقديم حل احتجاز الكربون لشركة Hafslund Celsio

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة SLB (بورصة نيويورك: SLB) أن شركة SLB Capturi، بالتعاون مع شركة Aker Solutions، قد حصلت على عقد الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد والتركيب والتشغيل (EPCIC) من Hafslund Celsio AS الذي يقضي بتقديم حل احتجاز الكربون في منشأة تحويل النفايات إلى طاقة الخاصة بها والكائنة في كليمتسرود بمدينة أوسلو. تُعدّ Hafslund Celsio أكبر شركة متخصصة في مجال توفير حلول التدفئة المركزية في النرويج والمالك والمشغل لأكبر مصنع
متخصص في تحويل النفايات إلى طاقة في النرويج. أما مشروع احتجاز الكربون التابع لشركة Hafslund Celsio فهو جزء من مشروع Longship وهو مشروع احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) على نطاق سلسلة القيمة الكاملة التابع للحكومة النرويجية.
يقضي العقد الممنوح بتسليم مصنع لاحتجاز الكربون، ونظام تسييل، ونظام تخزين مؤقت، ومنشأة تحميل في موقع حرق النفايات. كما يقضي أيضًا بتوفير نظام تخزين مؤقت لثاني أكسيد الكربون ونظام لتحميل السفن في ميناء مدينة أوسلو، حيث سيجري نقل ثاني أكسيد الكربون إلى منشأة التخزين الدائمة Northern Lights الكائنة على الجرف القاري النرويجي. وثمة توقعات تفيد بأن مصنع احتجاز الكربون سيتمكن عند بدء تشغيله من احتجاز 350,000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
يأتي منح عقد الأعمال الهندسية والتوريد والتشييد والتركيب والتشغيل (EPCIC) في أعقاب مرحلة تقليص التكاليف لمشروع Hafslund Celsio التي حددت بدورها آليات تحسين الكفاءات، بما في ذلك تحسين آليات التخطيط. وسيتم تسليم المشروع الآن بالاستناد إلى وحدة Just CatchTM 400 المعيارية من SLB Capturi، فقد كان تصميم Just Catch الموفر للطاقة ترسًا أساسيًا يسهم في تفعيل حل قابل للتطبيق وفعال من حيث التكلفة عن طريق تقليل المساحة المطلوبة في الموقع، وأعمال التركيب، وتجهيز المنشآت.
صرح Egil Fagerland، المدير التنفيذي في شركة SLB Capturi، قائلاً: "تلعب عملية التوحيد القياسي والنمذجة دورًا أساسيًا في إحداث تغيير جذري في اقتصادات مشروعات احتجاز الكربون". "ونحن يحدونا بالغ الفخر إزاء التعاون مع شركتَي Hafslund Celsio وAker Solutions الهادف إلى مواءمة تصميم مصنع Just Catch مع المتطلبات التكنولوجية والاقتصادية لهذا المشروع بغية المساعدة في تحويل الحلم إلى حقيقة واقعة. كما نتطلع إلى تسليم هذا المشروع الرائد الذي يُعدّ نموذجًا ناجحًا ونقطة انطلاق لمشروعات احتجاز الكربون الصناعية في النرويج وفي كل أنحاء العالم."
يُعدّ مشروع Hafslund Celsio ثاني مصنع متخصص في احتجاز الكربون في Longship، حيث تقوم شركة SLB Capturi بالفعل على تنفيذ مصنع احتجاز الكربون في منشأة الأسمنت التابعة لشركة Heidelberg Materials في بريفيك بالتعاون مع شركة Aker Solutions.
صرح Kjetel Digre، المدير التنفيذي لشركة Aker Solutions، قائلاً: "يمثل اليوم علامة فارقة في تاريخ شركة Aker Solutions وصناعة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في النرويج. ومن جانبنا، فنحن يحدونا بالغ الفخر إزاء مشاركتنا في هذا المشروع الرائد الفعال ونتطلع إلى المساهمة في تنفيذه، معولين في هذا الصدد على خبرة ثرية قوامها ثلاثة عقود في سوق احتجاز الكربون وتخزينه (CCS). كما أود أن أشير إلى أن هذا المشروع هو دليل على أهمية مد جسور التعاون بين القطاعين العام والخاص الهادف إلى بناء سلسلة قيمة صناعية لاحتجاز الكربون وتخزينه، ناهيك عن مساهمته القيمة في تقليل الانبعاثات وتوفير فوائد جمة تعود على الصناعة والمجتمع".
صرح Martin S. Lundby، المدير التنفيذي في شركة Hafslund Celsio، قائلاً: "يحدونا بالغ السعادة إزاء تعاون شركتَي Aker Solutions وSLB Capturi معنا في هذا المشروع الصناعي البارز". "إن التعاون مع شريكين يتمتعان بسمعة طيبة ومحملين بخبرة ثرية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه من مشروع Longship يمنحنا الأمان والقوة، إذ إن شريكينا المرموقين يقدمان خبرات قيمة استقياها من مشروعات تطوير صناعية كبرى في النرويج وعلى الصعيد الدولي، وبالتعاون معًا، سنتمكن من ابتكار حل احتجاز الكربون الذي من المتوقع أن يكون جاهزًا للعمل بحلول الربع الثالث من عام 2029."
نبذة عن شركة SLB
تُعدّ SLB (رمزها في بورصة نيويورك: SLB) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ينصب تركيزها على دفع عجلة الابتكار في مجال الطاقة بغية إرساء الأساس لكوكب متوازن. هذا، وقد تركت الشركة بصمتها المميزة في أكثر من 100 بلد، أما عن موظفيها فهم يمثلون ما يقرب من ضعف عدد الجنسيات، كما نعمل يوميًا على تقديم ابتكارات جديدة في مجال النفط والغاز وتقديم خدمات رقمية على نطاق واسع وإزالة الكربون من الصناعات وتطوير وتعزيز أنظمة الطاقة الجديدة التي تعمل على تسريع تحول الطاقة. تعرف على المزيد على slb .
نبذة عن SLB Capturi
تُعدّ SLB Capturi شركة محاصّة بين SLB وAker Carbon Capture ينصب تركيزها على توفير حلول إزالة الكربون وتقليله، وتعمل التقنيات المعيارية الفاعلة التي تقدمها الشركة على تمكين الصناعات من تفعيل تكنولوجيا احتجاز الكربون بسرعة عالية وعلى نطاق واسع، ما يسهم في تلبية متطلبات المستقبل واقتناص الفرص السانحة اليوم. هذا، وتعمل الشركة حاليًا على تنفيذ سبعة مصانع متخصصة في احتجاز الكربون تقدم خدمات متميزة إلى منشآت الطاقة الحيوية، ومنشآت تحويل النفايات إلى طاقة، ومنشآت الأسمنت. تعرَّف على المزيد على .
نبذة عن Aker Solutions
توفر شركة Aker Solutions حلولاً ومنتجات وخدمات متكاملة تخدم صناعة الطاقة العالمية، إذ تسهم الشركة في إنتاج النفط والغاز المنخفض الكربون وتطوير حلول متجددة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية، فعن طريق الجمع بين الحلول الرقمية المبتكرة وخطط التنفيذ الفعال القابل للتنبؤ، تهدف شركة Aker Solutions إلى تسريع وتيرة التحول إلى إنتاج الطاقة المستدامة. تعرّف على المزيد على akersolutions .
نبذة عن Hafslund Celsio
تُعدّ Hafslund Celsio AS أكبر شركة متخصصة في إنتاج وتوريد حلول التدفئة المركزية في النرويج، إذ قدمت 25% من إجمالي الطاقة المخصصة للتدفئة المركزية المولدة في النرويج في عام 2023، كما أنتجت الشركة في عام 2024 ما مقداره 1.9 تيراوات/ساعة من الطاقة المخصصة للتدفئة المركزية. إضافةً إلى ذلك، يُعدّ مصنع تحويل النفايات إلى طاقة التابع لشركة Hafslund Celsio، الكائن في كليمتسرود بمدينة أوسلو، المنشأة الأكبر في النرويج بطاقة معالجة 350,000 طن من النفايات سنويًا. هذا، وتسعى الشركة إلى تعزيز أنشطتها لتشمل التبريد المركزي. أما عن موظفيها، فإن الشركة تضم بين جنباتها نحو 232 موظفًا، وأخيرًا وليس آخرًا، يمتلك شركةَ Hafslund Celsio اتحاد مستثمرين نرويجي يضم Hafslund (60%) وInfranode (20%) وHitecVision (20%).
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية:
يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى الوارد في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية، أي، بيانات عن المستقبل وليس عن الأحداث الماضية، وغالبًا ما تحتوي مثل هذه البيانات على كلمات، مثل "نتوقع" و"قد" و"يمكن" و"نقدر" و"ننوي" و"نتنبأ" و"سوف" و"محتمل" و"متوقع" وغيرها من الكلمات المماثلة. كما تتناول البيانات التطلعية المسائل غير المؤكدة، بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات والتوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة لشركة SLB أو الفوائد المتوقعة منها؛ وبيانات عن الأهداف والخطط والتوقعات المتعلقة بالاستدامة والشؤون البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بتحول الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. وهذه البيانات عرضة لمخاطر وتعتريها أوجه شك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف صافي انبعاثات الكربون السلبية؛ وعدم القدرة على إدراك الفوائد المنشودة من إستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تتناول القضايا البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ وغيرها من المخاطر والشكوك المفصلة في أحدث نماذج SLB، 10-K و10-Q و8-K المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أو المقدمة لها. وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك (أو تغيرت عواقب مثل هذا التطور)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية على الصعيد المادي عن تلك الواردة في بياناتنا التطلعية. وأخيرًا، لا تصبح البيانات التطلعية فاعلة إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تعتزم SLB أو تلتزم بالتحديث العلني أو مراجعة هذه البيانات، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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