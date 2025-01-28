مسؤولون: القيادة الرشيدة حريصة على بناء مجتمع متماسك ومزدهر

MENAFN - Al-Bayan) أكد مسؤولون أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون ((عام المجتمع)) تحت شعار ((يداً بيد))، يجسد رؤية القيادة واهتمامها ببناء مجتمع متماسك ومزدهر.

وأشار معالي مطر الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إلى أهمية تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ ثقافة العطاء والتعاون بين جميع أفراد وفئات المجتمع.

حيث يعتبر المجتمع المتماسك حجر الأساس للتنمية الشاملة، كما تؤكد هذه المبادرة مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً للتعايش بين مختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، حيث تحتضن الدولة نحو 200 جنسية، يعيشون في مجتمع متلاحم يسوده التسامح والاحترام والمساواة.

وقال: ((تعد خدمات هيئة الطرق والمواصلات محوراً رئيساً في تعزيز التواصل بين شرائح المجتمع، وتحقيق جودة الحياة والسعادة للسكان، حيث توفر منظومة متنوعة ومتكاملة من وسائل النقل الجماعي، تسهم في نقل أكثر من مليوني راكب يومياً)).

وتقدم الهيئة أكثر من 200 خدمة للمتعاملين عبر قنواتها الذكية، ومراكز إسعاد المتعاملين، وتطلق مبادرات مجتمعية لتعزيز التكافل والترابط الاجتماعي، وتحقيق الاستدامة في النماء والعطاء، حيث بلغ عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية والإنسانية في عام 2024 أكثر من 29 مليون شخص من داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: (( يعكس هذا الإعلان حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن، والعمل على نشر السعادة وتعزيز الرفاه الاجتماعي من خلال دعم التلاحم الأسري.

فاستقرار الأسرة وتعزيز تماسكها أساس للارتقاء بجودة الحياة، وعامل رئيس في تعزيز الهوية الوطنية والحفاظ على القيم الأصيلة والتقاليد العريقة للمجتمع الإماراتي، بما يدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة)).

وأضاف: ((في هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التجربة المعيشية في الإمارة، كما نحرص على تُرسّخ القيم المجتمعية من خلال إطلاق ورعاية عدد من المبادرات الإنسانية والتطوعية الرائدة، والارتقاء بحس المسؤولية المجتمعية وترسيخ روح التطوع لدى موظفينا وأفراد المجتمع بشكل عام)).

رؤية

بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن هذه الرؤية هي التي أسهمت في صياغة جميع الخطط والمشاريع التي تُعنى بخدمة أفراد المجتمع وتعتبر سعادتهم واستقرارهم في صميم أولوياتها.

وقالت: ((يعكس هذا الإعلان اهتمام القيادة بدعم الجهات المجتمعية والمؤسسات المعنية بخدمة أفراد المجتمع، وحرصها على توفير كل الموارد اللازمة لتعزيز دورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومما لا شك فيه أنه سيشكل فرصة لنا جميعاً للعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل المبادرات التي تحقق الانسجام الاجتماعي، وتعزز الهوية الوطنية، وتفتح الآفاق أمام مشاركة أوسع لجميع فئات المجتمع، بمن في ذلك الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم)).

وأضافت: ((نلتزم في هيئة تنمية المجتمع بمضاعفة جهودنا خلال هذا العام، وطرح برامج مبتكرة ومبادرات شاملة تسهم في بناء روابط مجتمعية متينة وتعزز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، بما يواكب رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً في التنمية المستدامة والعمل المجتمعي)).

تنمية

وقالت هالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)): ((يتصدر بناء المجتمع وتطوره وتنمية العلاقات بين أفراده قائمة أولويات قيادتنا الحكيمة، إدراكاً منها لأهمية الاستثمار في الإنسان وضرورة إنشاء أجيال طموحة قادرة على إطلاق إمكاناتها وإبداعاتها وتوظيفها في خدمة المجتمع، ما يعزز قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، ويرسخ الهوية الوطنية في نفوس أبناء الوطن، وتحفيزهم على المحافظة على التراث الثقافي، وتحقيق طموحات الدولة وتطلعاتها المستقبلية)).

لافتة إلى حرص ((دبي للثقافة)) على تحقيق أهداف ((عام المجتمع))، عبر إطلاق العديد من البرامج التي تحتفي بالتنوع الثقافي في الدولة، وتنظيم مشاريع إبداعية تهدف إلى رعاية أصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم، وتشجيع الابتكار في القطاع الثقافي والفني.

إنجازات

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: ((ليست الإنجازات وحدها التي وضعتنا في صدارة الأمم بكل فخر.

ولكن ما جعلنا في الصدارة هو أن الإنسان في دولتنا الأهم والأغلى كدعامة لدولتنا، وهو ما جسّده إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون ((عام المجتمع)))).

وأضاف: ((مهمتنا في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية هي شراكة دائمة مع المجتمع الإماراتي بكل مكوناته لجعل الكفاءات المواطنة دعائم المستقبل والاقتصاد وازدهار المجتمع.

فنحن شركاء الأسرة والمدارس والجامعات بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في الحكومة والقطاع الخاص في توجيه أبنائهم لاختيار التخصصات التي تلبي احتياجات سوق العمل والمستقبل، وتجعلهم عناصر فعّالين يبنون مجتمع الإمارات المستقبلي منذ اليوم)).

استشراف

من جانبه، أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام لدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025 ((عام المجتمع)) يجسد الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، ويؤكد حرصها على ترسيخ المسؤولية المشتركة في بناء الوطن وتحقيق التقدم المجتمعي.

وقال الفلاسي: ((يأتي هذا الإعلان تحت شعار ((يداً بيد))، ويمثل دعوة لجميع أفراد المجتمع للعمل معاً على تفعيل القيم المجتمعية، وفرصة لكل من يعد الإمارات وطناً له للأخذ بزمام المبادرة من أجل بناء وطن متماسك ومزدهر قادر على تلبية تطلعات الأجيال القادمة ومواجهة تحديات المستقبل.

حيث يركز ((عام المجتمع)) على دعم إمكانات الأفراد والأسر عبر تنمية المواهب وتشجيع الابتكار وتعزيز روح العمل الجماعي، بهدف صون قيمنا وهويتنا الوطنية، وتوجيه طاقات المجتمع نحو تحقيق نمو شامل وأثر مستدام ينعكس إيجاباً على الجميع)).

خريطة طريقوأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أن الإعلان يشكل خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التلاحم الاجتماعي وتمكين المجتمع الإماراتي من تحقيق طموحاته.

وأوضح أن هذه المبادرة الوطنية تبرز التزام القيادة الرشيدة بترسيخ قيم التعاون والمسؤولية المشتركة في بناء وطن قوي ومتقدم يعمل بروح واحدة لبلوغ تطلعاته ودفع عجلة التقدم والتميز نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأشار إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، باعتبارها مؤسسة معرفية متخصصة، تحرص على دعم هذه المبادرة من خلال الاستثمار في العقول وتنمية رأس المال البشري.

استراتيجية

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن الإعلان خطوة استراتيجية مهمة تبرز رؤية القيادة الحكيمة التي تضع تعزيز التلاحم المجتمعي في صلب أولوياتها، وتترجم هذه المبادرة مفهوم التعاون والتآزر بين الأفراد والمجتمع إلى واقع ملموس، وتؤكد أهمية بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأضاف: ((لا يقتصر ((عام المجتمع)) على كونه مناسبة وطنية، بل هو دعوة شاملة لجميع أفراد المجتمع، للعمل معاً لتعزيز الروابط الاجتماعية بين الأجيال المختلفة، ونؤمن في جامعة حمدان بن محمد الذكية بأن التعليم هو القوة المحركة التي تمكن الأفراد من تحقيق هذه الرؤية الوطنية.

ونحن ملتزمون بتقديم تعليم متميز يركز على تطوير المهارات والمعارف التي تساعد الدارسين على التفوق في مجالاتهم، وتشجيعهم على الابتكار والمشاركة المجتمعية، ونعمل على تقديم برامج تعليمية شاملة تنسجم مع هذه التوجهات.

وكلنا يقين أن ((عام المجتمع)) سيسهم في توفير بيئة اجتماعية وتعليمية تتيح للجميع المشاركة الفاعلة في مسيرة الوطن نحو المستقبل)).

نهج

وأكد أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن شعار العام المتمثل في ((يداً بيد)) يجسد نهج الدولة في تعزيز تشاركية المسؤولية كثقافة مجتمعية، والإيمان بأهمية إسهامات وبصمات أفراد المجتمع - مواطنين ومقيمين - وتضافر الجهود فيما بينهم لصون الموروث وإبراز التنوع الثقافي الذي تتفرد به دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ القيم المتأصلة في مجتمعنا.

وتمثل هذه الخطوة خريطة طريق للبرامج والمبادرات المستقبلية الرامية لتعزيز ترابط المجتمع وتآزر أفراده، والمضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة التي يخطوها وطننا في ظل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة.

مسيرة

قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: ((إن مسيرة نهضة الوطن بدأت من المجتمع، من خلال وحدة أبنائه وتكاتفهم وتماسكهم في بناء اتحاد راسخ، يأخذ بكل أسباب التقدم والمعاصرة.

ويحافظ في الوقت ذاته على تقاليده الراسخة، والانتماء العميق لثوابته، وسيبقى المجتمع هو منطلق كل تطور، وعماد كل قوة، والأساس المتين لتنشئة أجيال واعية بدورها الوطني، متمسكة بإرثها الثقافي، مراعية قيمها الأسرية والوطنية التي ترسم الوجه الحضاري لهذا الوطن)).

تقدير

وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: ((يسرنا أن نعبر عن تقديرنا العميق لهذه المبادرة السامية التي تبرز رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز الروابط المجتمعية وبناء مجتمع متماسك ومستدام، إن هذه المبادرة تؤكد أهمية تفعيل دور كل فرد في المجتمع لتحقيق الازدهار والتطور على جميع الصعد)).

وتابع: ((تأتي الرسالة واضحة ومباشرة: إن أساس نجاح المجتمع يكمن في تلاحمه والتعاون بين أفراده، وإن تعزيز العلاقات بين الأسرة والفرد يعد حجر الزاوية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق استدامة النجاح.

ومن هذا المنطلق نحن في محاكم دبي ندرك تماماً أن دورنا يتعدى تقديم العدالة من خلال الأحكام القضائية فقط، بل نعد أن مسؤوليتنا تتضمن تعزيز الروابط المجتمعية وتوفير البيئة القانونية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً، ولذا فإننا نواصل العمل على إطلاق المبادرات التي تركز على الابتكار والتطوير المستمر في خدماتنا القضائية)).

التزام

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: ((يبرز الإعلان المهم التزام القيادة العميق بدعم نمو مجتمع دولة الإمارات النابض بالحياة. نحن في مجموعة إينوك نؤمن بأن تمكين المجتمعات ليس مجرد مسؤولية، بل هو حافز للنمو الإيجابي.

ولذلك نحن ملتزمون بالإسهام في هذه المبادرة الوطنية المهمة، حيث ركزنا دائماً على تمكين الأفراد ودفع التنمية المستدامة من خلال مبادرات مجتمعية مختلفة. وبينما نتطلع إلى عام 2025، سنظل ملتزمين بدعم وتعزيز نمو وازدهار مجتمع الإمارات الذي نخدمه، مع الإسهام في مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للجميع)).

رؤية

وقال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لسفن إكس (7X): ((نستهل العام الجديد بأن يكون العام 2025 ((عام المجتمع)) تحت شعار ((يداً بيد))، مجسداً لرؤية القيادة الحكيمة نحو بناء مجتمع قوي ومتماسك. ويبرز الإعلان الأولويات الوطنية في ترسيخ وحدة الأفراد وتعزيز أواصر الأسرة التي تشكل نواة أساسية لبناء مجتمع يرتكز على وعي أفراده ومسؤوليتهم المشتركة)).

وتابع: ((إن هذا العام هو دعوة لتفعيل قيم التآزر والمبادرة، والعمل بروح واحدة لصون هويتنا وقيمنا ومكتسباتنا، ولنمضي يداً بيد نحو تعزيز الروابط المجتمعية، وإطلاق طاقات المواهب والإمكانات، من أجل بناء وطن قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التطلعات وبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة)).

من جهتها، قالت الدكتورة بشرى الملا، المدير العام لهيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي: ((يأتي الإعلان تعزيزاً لمسيرة الاستقرار والترابط، والرفاهية الاجتماعية والأسرية، وتجسيداً لنهج قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة في ترسيخ الترابط والتكافل الاجتماعي، نحو بناء مجتمع قوي ومستقر يحظى بمقومات وأسس الحياة الكريمة كافة، والفرص التي تمكنه من النمو والازدهار، في ظل منظومة اجتماعية تتشارك لأثر اجتماعي مستدام)).