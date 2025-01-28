خالد بن زايد: ((عام المجتمع)) يبرز التزام القيادة بتعزيز الروابط الأسرية

MENAFN - Al-Bayan) أكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ((حفظه الله)) عام 2025 ليكون ((عام المجتمع)) في دولة الإمارات تحت شعار ((يداً بيد))، مبادرة تبرز رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الترابط والتلاحم الاجتماعي في دولة الإمارات.

وقال سموه: إن المبادرة تبرز التزام القيادة الحكيمة بتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال وتوفير بيئة شاملة تدعم القيم الإنسانية الأصيلة مثل التعاون والانتماء وتمثل خطوة إضافية نحو بناء مجتمع متماسك يسهم فيه الجميع في تحقيق التقدم المشترك.

وأضاف سموه إن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وضمن جهودها المستمرة لتحقيق الشمولية الاجتماعية تشارك في هذه المبادرة التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع كافة من الإسهام الفاعل في عملية البناء والازدهار ونحن في المؤسسة ملتزمون بتوفير كل الدعم والخدمات التي تسهم في تعزيز قدرات أصحاب الهمم وتدعيم دورهم كمؤثرين إيجابيين في المجتمع.

وأكد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان أن المؤسسة ستواصل تعاونها مع الجهات المعنية كافة لتنفيذ المبادرات التي تسهم في تعزيز التكامل بين أفراد المجتمع بمختلف فئاته كما ستعمل على تحفيز أصحاب الهمم على المشاركة في هذه الفعاليات المجتمعية التي تسعى إلى تطوير المهارات ورعاية المواهب بما يتماشى مع رؤية القيادة في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد سموه على أن ((عام المجتمع)) هو دعوة حقيقية للجميع، مواطنين ومقيمين على حد سواء، للمشاركة في خلق مجتمع يبرز قيم التسامح والشراكة والاحترام المتبادل ويضمن للجميع الفرص المتساوية للإسهام في تقدم الدولة.