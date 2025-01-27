Ltimindtree تعلن عن تعيين Venu Lambu كمدير تنفيذي (مُعين).

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LTIM، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي شركة استشارات تكنولوجية وحلول رقمية عالمية أن مجلس الإدارة قرر تعيين السيد Venu Lambu كمدير تنفيذي (مُعين) ومدير بدوام كامل مقره في لندن اعتبارًا من الآن. يمثل هذا القرار الاستراتيجي علامة بارزة في خطة تعاقب القيادة ويعزز التزامنا بالنمو المربح وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.
خلال الأشهر المقبلة، سيعمل السيد Venu Lambu بشكل وثيق مع السيد Debashis Chatterjee، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة LTIMindtree، لضمان انتقال سلس وسهل. ستسمح له هذه الفترة باكتساب رؤى أعمق حول العمليات الحالية والميزانية السنوية والخطط الاستراتيجية.
صرح السيد S.N. Subrahmanyan، رئيس مجلس إدارة شركة LTIMindtree، قائلاً: "يعكس هذا القرار التزامنا بضمان انتقال سلس في القيادة، والحفاظ على إرث الشركة، ووضعنا في موقع يمكننا من استغلال الفرص المستقبلية". Venu قائد متميز يمتلك قدرات مذهلة في تقديم الحلول وشبكة علاقات استثنائية. نحن واثقون أن عودة Venu إلى L&T ستقود شركة LTIMindtree إلى الفصل التالي من نموها، وستعزز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في خدمات تكنولوجيا المعلومات".
Venu هو قائد تنفيذي عالمي يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في قيادة الاستراتيجيات وتحقيق نمو سريع في قطاع التكنولوجيا والخدمات. وهو أحد قادة الفكر في الصناعة والذي يدافع عن مقترحات القيمة الخاصة بالتطبيقات والخدمات السحابية والبنية الأساسية والحوسبة الحافة. في دوره السابق، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Randstad Digital، الذراع الرقمية بقيمة 3 مليارات دولار لشركة Randstad، والتي تسعى إلى الاستفادة من مراكز القدرات العالمية (GCCs) في الهند لتعزيز الإيرادات من خلال نهجها الذي يركز على الأفراد.
قبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي في شركة Mindtree، حيث كان مسؤولاً عن تحول الأسواق العالمية وحقق نموًا مربحًا ومستدامًا. في الماضي، شغل Venu مناصب قيادية في شركات Cognizant وHCL Technologies وIBM. حصل Venu على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من جامعة مايسور وشهادة في الإدارة العامة من كلية لندن للأعمال.
حول LTIMindtree
LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. بفضل ما يزيد عن 86,000 من المحترفين الموهوبين ورجال الأعمال في أكثر من 40 دولة، تعمل شركة LTIMindtree، وهي شركة تابعة لمجموعة Larsen & Toubro Group، على حل أكثر التحديات التجارية تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .
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