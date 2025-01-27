Ltimindtree تعلن عن تعيين Venu Lambu كمدير تنفيذي (مُعين).

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة LTIMindtree [المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: LTIM، وفي بورصة بومباي تحت الرمز: 540005]، وهي شركة استشارات تكنولوجية وحلول رقمية عالمية أن مجلس الإدارة قرر تعيين السيد Venu Lambu كمدير تنفيذي (مُعين) ومدير بدوام كامل مقره في لندن اعتبارًا من الآن. يمثل هذا القرار الاستراتيجي علامة بارزة في خطة تعاقب القيادة ويعزز التزامنا بالنمو المربح وخلق قيمة لأصحاب المصلحة.

خلال الأشهر المقبلة، سيعمل السيد Venu Lambu بشكل وثيق مع السيد Debashis Chatterjee، الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة LTIMindtree، لضمان انتقال سلس وسهل. ستسمح له هذه الفترة باكتساب رؤى أعمق حول العمليات الحالية والميزانية السنوية والخطط الاستراتيجية.

صرح السيد S.N. Subrahmanyan، رئيس مجلس إدارة شركة LTIMindtree، قائلاً: "يعكس هذا القرار التزامنا بضمان انتقال سلس في القيادة، والحفاظ على إرث الشركة، ووضعنا في موقع يمكننا من استغلال الفرص المستقبلية". Venu قائد متميز يمتلك قدرات مذهلة في تقديم الحلول وشبكة علاقات استثنائية. نحن واثقون أن عودة Venu إلى L&T ستقود شركة LTIMindtree إلى الفصل التالي من نموها، وستعزز مكانتنا كواحدة من الشركات الرائدة عالميًا في خدمات تكنولوجيا المعلومات".

Venu هو قائد تنفيذي عالمي يتمتع بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في قيادة الاستراتيجيات وتحقيق نمو سريع في قطاع التكنولوجيا والخدمات. وهو أحد قادة الفكر في الصناعة والذي يدافع عن مقترحات القيمة الخاصة بالتطبيقات والخدمات السحابية والبنية الأساسية والحوسبة الحافة. في دوره السابق، كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة Randstad Digital، الذراع الرقمية بقيمة 3 مليارات دولار لشركة Randstad، والتي تسعى إلى الاستفادة من مراكز القدرات العالمية (GCCs) في الهند لتعزيز الإيرادات من خلال نهجها الذي يركز على الأفراد.

قبل ذلك، كان يشغل منصب الرئيس والمدير التنفيذي في شركة Mindtree، حيث كان مسؤولاً عن تحول الأسواق العالمية وحقق نموًا مربحًا ومستدامًا. في الماضي، شغل Venu مناصب قيادية في شركات Cognizant وHCL Technologies وIBM. حصل Venu على درجة البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات من جامعة مايسور وشهادة في الإدارة العامة من كلية لندن للأعمال.

حول LTIMindtree

LTIMindtree هي شركة استشارات تقنية وحلول رقمية عالمية تمكن الشركات عبر الصناعات من إعادة تصور نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو من خلال تسخير التقنيات الرقمية. كشريك للتحول الرقمي لأكثر من 700 عميل، تقدم LTIMindtree خبرة واسعة في المجال والتكنولوجيا للمساعدة في دفع التمايز التنافسي المتفوق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. بفضل ما يزيد عن 86,000 من المحترفين الموهوبين ورجال الأعمال في أكثر من 40 دولة، تعمل شركة LTIMindtree، وهي شركة تابعة لمجموعة Larsen & Toubro Group، على حل أكثر التحديات التجارية تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة .

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