قمة الطاقة "المهمة 300" تجمع قادة أفريقيا وشركائها لتحويل قطاع الطاقة

سيجتمع رؤساء الدول الأفريقية وقادة الأعمال وشركاء التنمية غدًا في دار السلام بتنزانيا لحضور قمة الطاقة، التي تحمل عنوان "المهمة 300"، أين سيلتزمون بإصلاحات وإجراءات طموحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة والمستدامة لـ 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030.

وتمثل المهمة 300 تعاونًا غير مسبوق بين البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي والشركاء العالميين لمعالجة فجوة الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا باستخدام التكنولوجيا الجديدة والتمويل المبتكر، إذ يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية للتنمية وخلق فرص العمل.

وسينضم العديد من رؤساء الدول والحكومات من أفريقيا إلى أكثر من 1000 مشارك آخر، مع تمثيل قوي من القطاع الخاص، في قمة 27-28 يناير. وجنبا إلى جنب، سيرسمون مسار أفريقيا نحو الوصول الشامل إلى الطاقة.

ومن المتوقع أن تسفر قمة هذا الأسبوع عن نتيجتين مهمتين، وهما إعلان دار السلام للطاقة، الذي يحدد الالتزامات والإجراءات العملية من جانب الحكومات الأفريقية لإصلاح قطاع الطاقة، والمجموعة الأولى من المواثيق الوطنية للطاقة، التي ستكون بمثابة خارطة طريق ضمن أهداف محددة لكل بلد وجداول زمنية لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة.

في المرحلة الأولى، ستقدم 12 دولة مواثيقها الخاصة بالطاقة، وهي تشاد، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا. ومن المتوقع أن تقوم دول أفريقية أخرى بتطوير مواثيقها في المراحل اللاحقة.

إن الشراكات التي تم تشكيلها والالتزامات التي قطعها قادة القارة وصناع التغيير المجتمعون في دار السلام هذا الأسبوع ستشكل رحلة القارة نحو تحقيق الوصول الشامل للطاقة، وتحويل حياة الملايين، ودفع التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

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توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

جهات الاتصال الإعلامية:

جهتي الاتصال في دار السلام:

مجموعة البنك الدولي:

دانييلا فان ليغيلو-باديلا

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مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

كواسي كبودو

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية:

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: