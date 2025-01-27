قمة الطاقة "المهمة 300" تجمع قادة أفريقيا وشركائها لتحويل قطاع الطاقة

(MENAFN
- APO Group)
سيجتمع رؤساء الدول الأفريقية وقادة الأعمال وشركاء التنمية غدًا في دار السلام بتنزانيا لحضور قمة الطاقة، التي تحمل عنوان "المهمة 300"، أين سيلتزمون بإصلاحات وإجراءات طموحة لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء الموثوقة والميسورة التكلفة والمستدامة لـ 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030.
وتمثل المهمة 300 تعاونًا غير مسبوق بين البنك الأفريقي للتنمية ومجموعة البنك الدولي والشركاء العالميين لمعالجة فجوة الوصول إلى الكهرباء في أفريقيا باستخدام التكنولوجيا الجديدة والتمويل المبتكر، إذ يفتقر ما يقرب من 600 مليون أفريقي إلى الكهرباء، وهو أمر بالغ الأهمية للتنمية وخلق فرص العمل.
وسينضم العديد من رؤساء الدول والحكومات من أفريقيا إلى أكثر من 1000 مشارك آخر، مع تمثيل قوي من القطاع الخاص، في قمة 27-28 يناير. وجنبا إلى جنب، سيرسمون مسار أفريقيا نحو الوصول الشامل إلى الطاقة.
ومن المتوقع أن تسفر قمة هذا الأسبوع عن نتيجتين مهمتين، وهما إعلان دار السلام للطاقة، الذي يحدد الالتزامات والإجراءات العملية من جانب الحكومات الأفريقية لإصلاح قطاع الطاقة، والمجموعة الأولى من المواثيق الوطنية للطاقة، التي ستكون بمثابة خارطة طريق ضمن أهداف محددة لكل بلد وجداول زمنية لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة.
في المرحلة الأولى، ستقدم 12 دولة مواثيقها الخاصة بالطاقة، وهي تشاد، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، ومدغشقر، وملاوي، وموريتانيا، والنيجر، ونيجيريا، والسنغال، وتنزانيا، وزامبيا. ومن المتوقع أن تقوم دول أفريقية أخرى بتطوير مواثيقها في المراحل اللاحقة.
إن الشراكات التي تم تشكيلها والالتزامات التي قطعها قادة القارة وصناع التغيير المجتمعون في دار السلام هذا الأسبوع ستشكل رحلة القارة نحو تحقيق الوصول الشامل للطاقة، وتحويل حياة الملايين، ودفع التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
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جهات الاتصال الإعلامية:
جهتي الاتصال في دار السلام:
مجموعة البنك الدولي:
دانييلا فان ليغيلو-باديلا
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مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
كواسي كبودو
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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية:
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
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