كيف تختارين تسريحة الشعر المثالية لملامح وجهك؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اختيار تسريحة الشعر المناسبة التي تبرز ملامح وجهك يمكن أن يضيف الكثير لجمالك. إليك بعض النصائح التي تساعدك على اختيار التسريحة المثالية بناءً على شكل وجهك:
الوجه الدائري:
- تسريحات الشعر التي تضيف حجمًا أعلى أو طوليًا تساعد على إطالة الوجه الدائري.
- تسريحات مثل الشعر المجعد أو الشعر المرفوع لأعلى ستكون مثالية.
- تجنب تسريحات الشعر القصير جداً أو الشعر المستقيم لأن ذلك سيبرز شكل الوجه الدائري.
الوجه البيضاوي:
-هذا الشكل يعتبر الأكثر تنوعًا في تسريحات الشعر. يمكن لأي تسريحة أن تناسب هذا الوجه.
- من التسريحات المناسبة: الشعر الطويل المنسدل، أو تسريحات الكاريه أو الويفي.
- يمكن تجربة قصات الشعر القصيرة أو المجعدة لإضافة حجم وملمس.
الوجه المربع:
- لإخفاء الزوايا الحادة، اختاري تسريحات تبرز الملامح الأنثوية، مثل الشعر المموج أو الملتوي.
- تسريحات الشعر الطويل والمستقيم مع بعض التموجات أو الإضافات الجانبية ستكون رائعة.
- تجنب القصات المستقيمة التي قد تبرز شكل الفك.
الوجه المثلث (القلبي):
- يفضل اختيار تسريحات توازن الجزء العلوي الأوسع مع الجزء السفلي الأضيق.
- تسريحات الشعر المرفوعة أو الشعر المائل على جانب واحد تساعد في هذا التوازن.
- يمكن تجربة تسريحات الكاريه أو الشعر المجعد الذي يضيف الحجم للجزء السفلي من الوجه.
الوجه الطويل:
- للحفاظ على توازن بين طول الوجه والعرض، اختاري تسريحات تضيف حجماً عند الجانبين مثل الشعر المجعد أو المموج.
- تجنب الشعر الطويل المستقيم لأنه قد يبرز طول الوجه.
نصيحة عامة: لا تنسي تجربة العديد من التسريحات قبل اتخاذ القرار النهائي، لأن الشعر يختلف من شخص لآخر. جربي القصات المختلفة وشاهدي كيف تتناسب مع شكل وجهك للحصول على أفضل إطلالة.
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