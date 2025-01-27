كيف تختارين تسريحة الشعر المثالية لملامح وجهك؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار تسريحة الشعر المناسبة التي تبرز ملامح وجهك يمكن أن يضيف الكثير لجمالك. إليك بعض النصائح التي تساعدك على اختيار التسريحة المثالية بناءً على شكل وجهك:

الوجه الدائري:

- تسريحات الشعر التي تضيف حجمًا أعلى أو طوليًا تساعد على إطالة الوجه الدائري.

- تسريحات مثل الشعر المجعد أو الشعر المرفوع لأعلى ستكون مثالية.

- تجنب تسريحات الشعر القصير جداً أو الشعر المستقيم لأن ذلك سيبرز شكل الوجه الدائري.

الوجه البيضاوي:

-هذا الشكل يعتبر الأكثر تنوعًا في تسريحات الشعر. يمكن لأي تسريحة أن تناسب هذا الوجه.

- من التسريحات المناسبة: الشعر الطويل المنسدل، أو تسريحات الكاريه أو الويفي.

- يمكن تجربة قصات الشعر القصيرة أو المجعدة لإضافة حجم وملمس.

الوجه المربع:

- لإخفاء الزوايا الحادة، اختاري تسريحات تبرز الملامح الأنثوية، مثل الشعر المموج أو الملتوي.

- تسريحات الشعر الطويل والمستقيم مع بعض التموجات أو الإضافات الجانبية ستكون رائعة.

- تجنب القصات المستقيمة التي قد تبرز شكل الفك.

الوجه المثلث (القلبي):

- يفضل اختيار تسريحات توازن الجزء العلوي الأوسع مع الجزء السفلي الأضيق.

- تسريحات الشعر المرفوعة أو الشعر المائل على جانب واحد تساعد في هذا التوازن.

- يمكن تجربة تسريحات الكاريه أو الشعر المجعد الذي يضيف الحجم للجزء السفلي من الوجه.

الوجه الطويل:

- للحفاظ على توازن بين طول الوجه والعرض، اختاري تسريحات تضيف حجماً عند الجانبين مثل الشعر المجعد أو المموج.

- تجنب الشعر الطويل المستقيم لأنه قد يبرز طول الوجه.

نصيحة عامة: لا تنسي تجربة العديد من التسريحات قبل اتخاذ القرار النهائي، لأن الشعر يختلف من شخص لآخر. جربي القصات المختلفة وشاهدي كيف تتناسب مع شكل وجهك للحصول على أفضل إطلالة.



