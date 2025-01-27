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كيف تختارين تسريحة الشعر المثالية لملامح وجهك؟

1/27/2025 7:05:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اختيار تسريحة الشعر المناسبة التي تبرز ملامح وجهك يمكن أن يضيف الكثير لجمالك. إليك بعض النصائح التي تساعدك على اختيار التسريحة المثالية بناءً على شكل وجهك:

الوجه الدائري:
- تسريحات الشعر التي تضيف حجمًا أعلى أو طوليًا تساعد على إطالة الوجه الدائري.
- تسريحات مثل الشعر المجعد أو الشعر المرفوع لأعلى ستكون مثالية.
- تجنب تسريحات الشعر القصير جداً أو الشعر المستقيم لأن ذلك سيبرز شكل الوجه الدائري.

الوجه البيضاوي:
-هذا الشكل يعتبر الأكثر تنوعًا في تسريحات الشعر. يمكن لأي تسريحة أن تناسب هذا الوجه.
- من التسريحات المناسبة: الشعر الطويل المنسدل، أو تسريحات الكاريه أو الويفي.
- يمكن تجربة قصات الشعر القصيرة أو المجعدة لإضافة حجم وملمس.

الوجه المربع:
- لإخفاء الزوايا الحادة، اختاري تسريحات تبرز الملامح الأنثوية، مثل الشعر المموج أو الملتوي.
- تسريحات الشعر الطويل والمستقيم مع بعض التموجات أو الإضافات الجانبية ستكون رائعة.
- تجنب القصات المستقيمة التي قد تبرز شكل الفك.

الوجه المثلث (القلبي):
- يفضل اختيار تسريحات توازن الجزء العلوي الأوسع مع الجزء السفلي الأضيق.
- تسريحات الشعر المرفوعة أو الشعر المائل على جانب واحد تساعد في هذا التوازن.
- يمكن تجربة تسريحات الكاريه أو الشعر المجعد الذي يضيف الحجم للجزء السفلي من الوجه.

الوجه الطويل:
- للحفاظ على توازن بين طول الوجه والعرض، اختاري تسريحات تضيف حجماً عند الجانبين مثل الشعر المجعد أو المموج.
- تجنب الشعر الطويل المستقيم لأنه قد يبرز طول الوجه.

نصيحة عامة: لا تنسي تجربة العديد من التسريحات قبل اتخاذ القرار النهائي، لأن الشعر يختلف من شخص لآخر. جربي القصات المختلفة وشاهدي كيف تتناسب مع شكل وجهك للحصول على أفضل إطلالة.

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