قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024
كما تناقش لجنة السياحة والاثار الصعوبات التي تواجه الجمعيات السياحية ، وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية بصمة اطباء وزارة الصحة و التأمين الصحي و معادلة الشهادات من الخارج .
كما تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لعام 2024 كما تناقش مشروع قانون لقانون تنظيم مهنة السياحة والمكاتب العقارية لسنة 2024
MENAFN27012025000208011052ID1109131286
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.