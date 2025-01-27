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قضايا عمالية وصحية وسياحية على طاولة النواب اليوم الاثنين

1/27/2025 12:05:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024

كما تناقش لجنة السياحة والاثار الصعوبات التي تواجه الجمعيات السياحية ، وتناقش لجنة الصحة والغذاء النيابية بصمة اطباء وزارة الصحة و التأمين الصحي و معادلة الشهادات من الخارج .

كما تناقش اللجنة القانونية مشروع قانون معدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب لعام 2024 كما تناقش مشروع قانون لقانون تنظيم مهنة السياحة والمكاتب العقارية لسنة 2024

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