مدير عام الثروة البحرية: قرار حظر صيد صغار الأسماك والقشريات لحماية المخزون السمكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬العسم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الممثل‭ ‬الشخصي‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬3‭) ‬لسنة‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬سموه‭ ‬بشأن‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬صغار‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لحماية‭ ‬المخزون‭ ‬السمكي،‭ ‬حيث‭ ‬ينصّ‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬صيد‭ ‬أو‭ ‬بيع‭ ‬أو‭ ‬تداول‭ ‬18‭ ‬نوعًا‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬والقشريات‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية‭ ‬الموضحة‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬الأطوال‭ ‬المحدث‭ ‬للأسماك‭ ‬والقشريات‭ ‬والأحياء‭ ‬البحرية،‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬طازجة،‭ ‬أو‭ ‬مبردة‭ ‬أو‭ ‬مجمدة‭ ‬أو‭ ‬مملحة‭ ‬أو‭ ‬معلبة‭ ‬أو‭ ‬مدخنة،‭ ‬حيث‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الصياد‭ ‬الذي‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬معدات‭ ‬صيده‭ ‬هذه‭ ‬الأنواع‭ ‬من‭ ‬الأسماك‭ ‬أن‭ ‬يبادر‭ ‬إلى‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬البحر،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬العناية‭ ‬اللازمة‭ ‬لسلامتها‭. ‬

وأشار‭ ‬العسم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للبيئة‭ ‬يواصل‭ ‬العمل‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المعنية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬والبحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬حفظها‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة،‭ ‬ووضع‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬الكفيلة‭ ‬بتعزيز‭ ‬استدامتها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬يعكف‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬وضع‭ ‬القوانين‭ ‬وسن‭ ‬التشريعات‭ ‬اللازمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الثروة‭ ‬السمكية‭ ‬وتنميتها‭ ‬وصونها‭ ‬ومراقبة‭ ‬تكاثرها،‭ ‬باعتبارها‭ ‬ثروة‭ ‬وطنية‭ ‬مهمة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬وإحدى‭ ‬ركائز‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

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