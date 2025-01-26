مدير أركان الحرس الوطني يشهد حفل تخريج دورتي اختصاص للضباط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني حفل تخريج دورتي اختصاص للضباط، وذلك أمس الأحد (26 يناير) في معسكر الصخير، بحضور عدد من كبار الضباط من الحرس الوطني وقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.
وبهذه المناسبة أكد مدير الأركان أن هذه الدورات تأتي وفق توجيهات الفريق أول ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني، التي تهدف إلى رفع كفاءة الضباط وصقل مهاراتهم في مختلف التخصصات العسكرية، بما يسهم في تعزيز الجاهزية والقدرة العملياتية للحرس الوطني.
كما أشاد بمنظومة التدريب المتكاملة والبرامج التدريبية المتقدمة التي يتبناها الحرس الوطني، التي تتماشى مع أحدث المناهج والتقنيات العسكرية، مؤكداً أن هذه المنظومة تسهم في إعداد الكفاءات العسكرية وفق أعلى المستويات، بما يضمن جاهزية الحرس الوطني لمواجهة مختلف التحديات الأمنية والعسكرية بكل اقتدار.
وأشاد بالمستوى المتقدم الذي أظهره المشاركون خلال فترة التدريب، منوهاً إلى أهمية الاستمرار في تطوير البرامج التدريبية وفق أحدث المعايير العسكرية لضمان تحقيق أعلى درجات الاحترافية.
وفي ختام الحفل قام الفريق الركن الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل خليفة بتوزيع الشهادات على الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في واجباتهم الوطنية في مختلف ميادين الخدمة العسكرية والأمنية، بما يدعم مسيرة النهضة والازدهار التي تشهدها مملكة البحرين.
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