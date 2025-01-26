مدير أركان الحرس الوطني يشهد حفل تخريج دورتي اختصاص للضباط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬الأركان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬تأتي‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الضباط‭ ‬وصقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬العسكرية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الجاهزية‭ ‬والقدرة‭ ‬العملياتية‭ ‬للحرس‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬بمنظومة‭ ‬التدريب‭ ‬المتكاملة‭ ‬والبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬المتقدمة‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني،‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬أحدث‭ ‬المناهج‭ ‬والتقنيات‭ ‬العسكرية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الكفاءات‭ ‬العسكرية‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬جاهزية‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬لمواجهة‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬بكل‭ ‬اقتدار‭.‬

وأشاد‭ ‬بالمستوى‭ ‬المتقدم‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬المشاركون‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التدريب،‭ ‬منوهاً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬المعايير‭ ‬العسكرية‭ ‬لضمان‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬درجات‭ ‬الاحترافية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬قام‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتوزيع‭ ‬الشهادات‭ ‬على‭ ‬الخريجين،‭ ‬متمنياً‭ ‬لهم‭ ‬التوفيق‭ ‬في‭ ‬واجباتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬ميادين‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬والأمنية،‭ ‬بما‭ ‬يدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬النهضة‭ ‬والازدهار‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

كلمات دالة