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خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك.. رئيس الجمارك:الكفاءة والأمن والازدهار ركائز عمل شؤون الجمارك

1/26/2025 7:13:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شهد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقامته‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للجمارك‭ ‬2025‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المديرين‭ ‬العامين‭ ‬والمديرين‭ ‬بشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والعرفان‭ ‬للفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬الداعم‭ ‬والموجه‭ ‬الأول‭ ‬لشؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الجمارك‭ ‬كعادتها‭ ‬السنوية‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬الجمارك‭ ‬تُحقق‭ ‬التزامها‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والأمن‭ ‬والازدهار‮»‬،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ركائز‭ ‬جوهرية‭ ‬يجب‭ ‬تحقيقها‭ ‬والسعي‭ ‬للمحافظة‭ ‬عليها‭ ‬هي‭: ‬الكفاءة‭ ‬والأمن‭ ‬والازدهار‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أشار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمارك‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الركيزة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحلول‭ ‬والخطوات،‭ ‬منها‭ ‬مراجعة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الجمركية‭ ‬وتبسيطها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الجودة‭ ‬والدقة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬ودعمها‭ ‬بالأنظمة‭ ‬المساندة‭ ‬الحديثة‭ ‬التي‭ ‬تستخدم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات،‭ ‬وتعزيز‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬والشراكات‭ ‬بما‭ ‬يُحقق‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الثقة‭ ‬المتبادلة‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬والشركاء‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬القياس‭ ‬عليها‭ ‬بمؤشرات‭ ‬ومعايير‭ ‬واقعية‭ ‬نتج‭ ‬عنها‭ ‬كفاءة‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬العمل‭ ‬وتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الجمركية‭.‬

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