خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك.. رئيس الجمارك:الكفاءة والأمن والازدهار ركائز عمل شؤون الجمارك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
شهد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك الاحتفال الذي أقامته شؤون الجمارك بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 2025 الذي يوافق الـ26 من يناير من كل عام.
وفي مستهل الاحتفال الذي حضره عدد من المديرين العامين والمديرين بشؤون الجمارك أعرب الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة عن خالص الشكر والعرفان للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، الذي كان ولا يزال الداعم والموجه الأول لشؤون الجمارك على كافة الأصعدة، مشيرا إلى أن شؤون الجمارك كعادتها السنوية حريصة على الاحتفال بهذه المناسبة، التي تأتي هذا العام تحت شعار «الجمارك تُحقق التزامها بالكفاءة والأمن والازدهار»، منوها إلى ثلاث ركائز جوهرية يجب تحقيقها والسعي للمحافظة عليها هي: الكفاءة والأمن والازدهار. وفي هذا السياق أشار رئيس الجمارك إلى تحقيق الركيزة الأولى من خلال وضع الكثير من الحلول والخطوات، منها مراجعة العديد من الإجراءات الجمركية وتبسيطها بما يضمن الجودة والدقة في تقديم الخدمات ودعمها بالأنظمة المساندة الحديثة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتعزيز العمليات التجارية والشراكات بما يُحقق رفع مستوى الثقة المتبادلة مع العملاء والشركاء في القطاعين الخاص والعام، ومن ثم القياس عليها بمؤشرات ومعايير واقعية نتج عنها كفاءة في إنجاز العمل وتقديم الخدمات الجمركية.
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