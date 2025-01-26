وزير الخارجية يؤكد تجذر العلاقات البحرينية الهندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حضر الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية حفل الاستقبال الذي أقامه فينود كوريان جيكوب سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، أمس، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة، ألقى وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن تهاني المملكة بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين ليوم الجمهورية الهندية الصديقة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم يمثل قيم جمهورية الهند من ديمقراطية راسخة وتنوع ثقافي فريد ووحدة وطنية متينة، ويعكس إرادة الشعب الهندي وإبداعه.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني تجذر العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين قد نمت عبر القرون على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، وشملت مجالات متعددة من التبادل التجاري والثقافي إلى بناء الصداقات العميقة بين الشعبين الصديقين، والتي تعكس عمق الروابط الإنسانية بين البلدين الصديقين، مجددًا الدعوة إلى مواصلة البناء على هذه العلاقة المتينة.
من جانبه، أكد السفير فينود كوريان جيكوب، في كلمته، العلاقات الثنائية الوثيقة بين جمهورية الهند ومملكة البحرين، وما تتميز به هذه العلاقات من روابط وطيدة، مشيدِا بالزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين الجانبين خلال العام الماضي، سواء من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي الذي بلغ حجم التجارة الثنائية فيه 1.72 مليار دولار، أو من خلال تبادل الزيارات رفيعة المستوى والمشاركات الثقافية والعسكرية المتبادلة، مشددًا على التزام جمهورية الهند بتعزيز شراكتها مع مملكة البحرين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
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