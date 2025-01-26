وزير الخارجية يؤكد تجذر العلاقات البحرينية الهندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬ألقى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬كلمة‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تهاني‭ ‬المملكة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬ليوم‭ ‬الجمهورية‭ ‬الهندية‭ ‬الصديقة،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يمثل‭ ‬قيم‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬من‭ ‬ديمقراطية‭ ‬راسخة‭ ‬وتنوع‭ ‬ثقافي‭ ‬فريد‭ ‬ووحدة‭ ‬وطنية‭ ‬متينة،‭ ‬ويعكس‭ ‬إرادة‭ ‬الشعب‭ ‬الهندي‭ ‬وإبداعه‭. ‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬تجذر‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬قد‭ ‬نمت‭ ‬عبر‭ ‬القرون‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬المثمر،‭ ‬وشملت‭ ‬مجالات‭ ‬متعددة‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬والثقافي‭ ‬إلى‭ ‬بناء‭ ‬الصداقات‭ ‬العميقة‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الصديقين،‭ ‬والتي‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬الروابط‭ ‬الإنسانية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين،‭ ‬مجددًا‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬المتينة‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬السفير‭ ‬فينود‭ ‬كوريان‭ ‬جيكوب،‭ ‬في‭ ‬كلمته،‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وما‭ ‬تتميز‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬من‭ ‬روابط‭ ‬وطيدة،‭ ‬مشيدِا‭ ‬بالزخم‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬حجم‭ ‬التجارة‭ ‬الثنائية‭ ‬فيه‭ ‬1‭.‬72‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬والمشاركات‭ ‬الثقافية‭ ‬والعسكرية‭ ‬المتبادلة،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬بتعزيز‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬للشعبين‭ ‬الصديقين‭.‬

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