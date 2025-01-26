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نرجس محمدي: الاحتجاجات في إيران أدت إلى ((تغييرات عميقة))

1/26/2025 7:12:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلنت‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام،‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬عقب‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تغييرات‭ ‬عميقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

وقالت‭ ‬محمدي‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬التلفزيون‭ ‬الإسباني‭ ‬العام‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬إي‮»‬‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬هذه‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬وحركة‭ (‬امرأة،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‭)‬،‭ ‬نشهد‭ ‬تغييرات‭ ‬عميقة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬المجتمع‮»‬‭. ‬

وتُرجمت‭ ‬تصريحات‭ ‬محمدي‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬باللغة‭ ‬الفارسية،‭ ‬إلى‭ ‬الإسبانية‭. ‬

توفيت‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬البالغة‭ ‬22‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬توقيفها‭ ‬لدى‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬عدم‭ ‬التزامها‭ ‬بقواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭. ‬

وأثارت‭ ‬وفاتها‭ ‬احتجاجات‭ ‬استمرت‭ ‬أشهرا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬رَفع‭ ‬خلالها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬امرأة،‭ ‬حياة،‭ ‬حرية‭!‬‮»‬،‭ ‬وأدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص،‭ ‬بينهم‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الأمن،‭ ‬كما‭ ‬اعتُقل‭ ‬آلاف‭ ‬المتظاهرين‭. ‬

وبعدما‭ ‬أمضت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬السجن،‭ ‬أُطلق‭ ‬سراح‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬لأسباب‭ ‬طبية،‭ ‬لكنها‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تتعرّض‭ ‬للتوقيف‭ ‬في‭ ‬أيّ‭ ‬لحظة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬فريقها‭ ‬القانوني‭. ‬

وحازت‭ ‬محمدي‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لنضالها‭ ‬مدة‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬ودعمت‭ ‬بقوة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬جراء‭ ‬وفاة‭ ‬أميني‭. ‬

وقالت‭ ‬محمدي‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬تي‭ ‬في‭ ‬إي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬بدت‭ ‬صورة‭ ‬لمهسا‭ ‬أميني‭ ‬بجانبها‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحياة‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬مستحيلة‭ ‬عمليا‭. ‬أمضيت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬عقوبتي‭ ‬في‭ ‬الحبس‭ ‬الانفرادي،‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬صغيرة‭ ‬جدا‭ ‬بين‭ ‬ثلاثة‭ ‬جدران‭ ‬وباب،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر‮»‬‭. ‬

وعندما‭ ‬سُئلت‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬تشعر‭ ‬بأن‭ ‬نشاطها‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬العناء‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬تحمله،‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬لو‭ ‬عاد‭ ‬الزمن‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬الوراء‭ ‬‮«‬لفعلت‭ ‬الشيء‭ ‬نفسه‭ ‬بالتأكيد،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كنت‭ ‬سأدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬أعلى‮»‬‭.‬

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