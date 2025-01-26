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22 قتيلا بنيران القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان

1/26/2025 7:12:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

بيروت‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬22‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬العشرات‭ ‬جراء‭ ‬إطلاق‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬يحاول‭ ‬المئات‭ ‬دخولها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬انسحاب‭ ‬جيش‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬منها‭. ‬

وأوضح‭ ‬مركز‭ ‬عمليات‭ ‬الطوارئ‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اعتداءات‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬خلال‭ ‬محاولة‭ ‬مواطنين‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬بلداتهم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محتلة‮»‬‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاث‭ ‬نساء‭ ‬وجندي‭ ‬لبناني‭. ‬وكانت‭ ‬حصيلة‭ ‬سابقة‭ ‬للمصدر‭ ‬ذاته‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬11‭ ‬قتيلا‭ ‬و‭ ‬124‭ ‬جريحا‭. ‬

ودعا‭ ‬الرئيس‭ ‬اللبناني‭ ‬جوزيف‭ ‬عون‭ ‬سكان‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬والثقة‭ ‬بالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬الحريصة‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬سيادتنا‭ ‬وأمننا‭ ‬وتأمين‭ ‬عودتكم‭ ‬الآمنة‭ ‬إلى‭ ‬منازلكم‭ ‬وبلداتكم‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬سيادة‭ ‬لبنان‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضيه‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للمساومة،‭ ‬وأنا‭ ‬أتابع‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬لضمان‭ ‬حقوقكم‭ ‬وكرامتكم‮»‬‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬الأحد‭ ‬مقتل‭ ‬أحد‭ ‬عناصره‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‭ ‬بنيران‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬مع‭ ‬محاولة‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬دخول‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية‭ ‬لم‭ ‬تنسحب‭ ‬منها‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬رغم‭ ‬انقضاء‭ ‬مهلة‭ ‬ذلك‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬وأكد‭ ‬الجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يواكب‭ ‬دخول‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬الى‭ ‬بلدات‭ ‬حدودية،‭ ‬داعيا‭ ‬إياهم‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‭ ‬واتباع‭ ‬توجيهات‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬سلامتهم‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬للجيش‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬استشهاد‭ ‬أحد‭ ‬العسكريين‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬مروحين‭ ‬الضهيرة‭ - ‬صور‭ ‬وإصابة‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭- ‬مرجعيون‭ ‬نتيجة‭ ‬استهدافهما‭ ‬بإطلاق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العدو‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬اعتداءاته‭ ‬المتواصلة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬وعناصر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬الجنوبية‮»‬‭. ‬

واندفع‭ ‬مئات‭ ‬اللبنانيين‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬محاولين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬مركبات‭ ‬أو‭ ‬مشيا،‭ ‬دخول‭ ‬بلدات‭ ‬وقرى‭ ‬حدودية‭ ‬لم‭ ‬ينسحب‭ ‬منها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬أطلق‭ ‬النار‭ ‬تجاههم‭ ‬وقتل‭ ‬عدة‭ ‬أشخاص،‭ ‬بحسب‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭. ‬

واعتبرت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الظروف‭ ‬ليست‭ ‬مهيأة‭ ‬بعد‮»‬‭ ‬لعودة‭ ‬سكان‭ ‬البلدات‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬وجود‭ ‬قوات‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬فيها‭ ‬رغم‭ ‬انقضاء‭ ‬مهلة‭ ‬انسحابها‭. ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬للمنسقة‭ ‬الخاصة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬جينين‭ ‬هينيس‭-‬بلاسخارت‭ ‬ورئيس‭ ‬بعثة‭ ‬قوة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الموقتة‭ (‬يونيفيل‭) ‬وقائدها‭ ‬العام‭ ‬الجنرال‭ ‬أرولدو‭ ‬لاثارو‭ ‬‮«‬كما‭ ‬رأينا‭ ‬بشكل‭ ‬مأسوي‭ ‬هذا‭ ‬الصباح،‭ ‬فإن‭ ‬الظروف‭ ‬ليست‭ ‬مهيأة‭ ‬بعد‭ ‬لعودة‭ ‬آمنة‭ ‬للمواطنين‭ ‬إلى‭ ‬قراهم‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الخط‭ ‬الأزرق‮»‬،‭ ‬أي‭ ‬الخط‭ ‬الحدودي‭ ‬الذي‭ ‬رسمته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬المجتمعات‭ ‬النازحة،‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬طريقاً‭ ‬طويلاً‭ ‬للتعافي‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬مدعوة‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‮»‬‭. ‬

يأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬انقضاء‭ ‬مهلة‭ ‬انسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬حدودية‭ ‬توغلت‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬الله‭. ‬ووضع‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬يسري‭ ‬منذ‭ ‬فجر‭ ‬27‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حدا‭ ‬لنزاع‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬والحزب‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬امتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسلون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مواكب‭ ‬من‭ ‬مئات‭ ‬السيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬يرفع‭ ‬بعض‭ ‬من‭ ‬ركابها‭ ‬شارات‭ ‬النصر‭ ‬ورايات‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬الصفراء‭ ‬وصورا‭ ‬لمقاتلين‭ ‬منه‭ ‬قضوا‭ ‬خلال‭ ‬الحرب،‭ ‬تتجاوز‭ ‬حواجز‭ ‬للجيش‭ ‬اللبناني‭ ‬وتتجه‭ ‬نحو‭ ‬مناطق‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬فيها‭. ‬وأظهرت‭ ‬اللقطات‭ ‬أشخاصا‭ ‬يتقدمون‭ ‬نحو‭ ‬سواتر‭ ‬ترابية‭ ‬تقف‭ ‬خلفها‭ ‬عربات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عند‭ ‬مدخل‭ ‬قرية‭ ‬كفركلا‭. ‬كما‭ ‬تقدمت‭ ‬مواكب‭ ‬سيّارة‭ ‬نحو‭ ‬قرى‭ ‬أخرى‭ ‬منها‭ ‬ميس‭ ‬الجبل‭ ‬وعيتا‭ ‬الشعب‭ ‬وحولا‭.‬

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