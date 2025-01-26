أنظار القارة السمراء مسلطة على القرعة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
باريس - (أ ف ب): يستقبل المغرب، عملاق كرة القدم الإفريقية، اليوم الإثنين في العاصمة الرباط أفضل منتخبات القارة السمراء في قرعة النسخة الخامسة والثلاثين لكأس الأمم الإفريقية المقررة على أرضه بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، حالما بالفوز أخيرا بلقبه الثاني.
وقبل خمس سنوات من المشاركة في تنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال يقدّم المغرب لنفسه بروفة كاملة من خلال استضافة 23 منتخبا في ست مدن هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، الرباط، أكادير وفاس.
وستكون غانا، المتوجة باللقب أربع مرات، هي الغائب الأكبر بعدما أنهت التصفيات في المركز الرابع الأخير في مجموعتها، حيث خسرت أمام أنغولا والسودان.
ويسعى أسود الأطلس، أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم (2022) بعدما كان الأول يتخطى الدور الأول (1986)، بقيادة وليد الركراكي، إلى تعويض خروجه المخيب من ثمن نهائي النسخة الأخيرة في ساحل العاج مطلع العام الماضي حيث كان مرشحا بقوة للمنافسة على اللقب بعد عرضه الرائع في قطر، لكنه ودّع على يد جنوب إفريقيا (0-2).
ومع مدافعه الأيمن الزئبقي أشرف حكيمي، القائد الثاني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، وأبطال ملحمة قطر المعززين بالشاب الواعد إبراهيم دياس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، ومكانته كدولة مضيفة وأفضل منتخب في القارة السمراء في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» (المرتبة 14)، سيكون المغرب كما درجت العادة في أغلب الأحيان بين المرشحين للمنافسة على اللقب، لكن الأمور لا تسير لصالحه كما حدث قبل عامين.
ولم يفز المغرب، القوة القارية الكبرى، بكأس الأمم الإفريقية إلّا مرة واحدة، وكانت في عام 1976 في إثيوبيا. وفي المرة الأولى التي نظم فيها البطولة في عام 1988 توقف مشواره في الدور نصف النهائي أمام الكاميرون التي نالت اللقب لاحقا على حساب نيجيريا.
وحددت تصنيفات الاتحاد الدولي للعبة المنتخبات الخمسة الأخرى للمستوى الأول في القرعة التي ستجرى بالمسرح الوطني محمد الخامس بالعاصمة، لتحديد المجموعات الست التي تضم كل منها أربعة منتخبات.
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