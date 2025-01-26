أنظار القارة السمراء مسلطة على القرعة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يستقبل‭ ‬المغرب،‭ ‬عملاق‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإفريقية،‭ ‬اليوم‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرباط‭ ‬أفضل‭ ‬منتخبات‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬في‭ ‬قرعة‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬المقررة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭ ‬و18‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬حالما‭ ‬بالفوز‭ ‬أخيرا‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭.‬

وقبل‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مع‭ ‬إسبانيا‭ ‬والبرتغال‭ ‬يقدّم‭ ‬المغرب‭ ‬لنفسه‭ ‬بروفة‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬23‭ ‬منتخبا‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مدن‭ ‬هي‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء،‭ ‬طنجة،‭ ‬مراكش،‭ ‬الرباط،‭ ‬أكادير‭ ‬وفاس‭.‬

وستكون‭ ‬غانا،‭ ‬المتوجة‭ ‬باللقب‭ ‬أربع‭ ‬مرات،‭ ‬هي‭ ‬الغائب‭ ‬الأكبر‭ ‬بعدما‭ ‬أنهت‭ ‬التصفيات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬مجموعتها،‭ ‬حيث‭ ‬خسرت‭ ‬أمام‭ ‬أنغولا‭ ‬والسودان‭.‬

ويسعى‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس،‭ ‬أول‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ (‬2022‭) ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬الأول‭ ‬يتخطى‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ (‬1986‭)‬،‭ ‬بقيادة‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي،‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خروجه‭ ‬المخيب‭ ‬من‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مرشحا‭ ‬بقوة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬عرضه‭ ‬الرائع‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬لكنه‭ ‬ودّع‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ (‬0-2‭).‬

ومع‭ ‬مدافعه‭ ‬الأيمن‭ ‬الزئبقي‭ ‬أشرف‭ ‬حكيمي،‭ ‬القائد‭ ‬الثاني‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬وأبطال‭ ‬ملحمة‭ ‬قطر‭ ‬المعززين‭ ‬بالشاب‭ ‬الواعد‭ ‬إبراهيم‭ ‬دياس،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني،‭ ‬ومكانته‭ ‬كدولة‭ ‬مضيفة‭ ‬وأفضل‭ ‬منتخب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ (‬المرتبة‭ ‬14‭)‬،‭ ‬سيكون‭ ‬المغرب‭ ‬كما‭ ‬درجت‭ ‬العادة‭ ‬في‭ ‬أغلب‭ ‬الأحيان‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب،‭ ‬لكن‭ ‬الأمور‭ ‬لا‭ ‬تسير‭ ‬لصالحه‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬قبل‭ ‬عامين‭.‬

ولم‭ ‬يفز‭ ‬المغرب،‭ ‬القوة‭ ‬القارية‭ ‬الكبرى،‭ ‬بكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬إلّا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1976‭ ‬في‭ ‬إثيوبيا‭. ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬نظم‭ ‬فيها‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬توقف‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرون‭ ‬التي‭ ‬نالت‭ ‬اللقب‭ ‬لاحقا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬نيجيريا‭.‬

وحددت‭ ‬تصنيفات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬المنتخبات‭ ‬الخمسة‭ ‬الأخرى‭ ‬للمستوى‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬القرعة‭ ‬التي‭ ‬ستجرى‭ ‬بالمسرح‭ ‬الوطني‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬بالعاصمة،‭ ‬لتحديد‭ ‬المجموعات‭ ‬الست‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭.‬