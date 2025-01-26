يونايتد يعير أنتوني إلى ريال بيتيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

إشبيلية‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تعاقد‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬تاسع‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مع‭ ‬جناح‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬أنتوني‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الإعارة‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬كارثية‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭.‬

أصبح‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬ثاني‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬عندما‭ ‬انضم‭ ‬من‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مقابل‭ ‬81‭.‬3‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬101.5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭).‬

وقال‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬توصل‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بشأن‭ ‬إعارة‭ ‬أنتوني‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬أنتوني‭ ‬12‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬92‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز،‭ ‬ولديه‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬أولد‭ ‬ترافورد‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2027‭.‬

وبدأ‭ ‬الجناح‭ ‬بشكل‭ ‬رائع‭ ‬بعد‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬أياكس،‭ ‬وسجل‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬مدرب‭ ‬يونايتد‭ ‬السابق‭ ‬الهولندي‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ،‭ ‬لكن‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬هبط‭ ‬مستواه‭ ‬وفقد‭ ‬مكانه‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭.‬

ولم‭ ‬يبدأ‭ ‬أنتوني‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬مع‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬حيث‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات‭ ‬كبديل‭.‬

وفضّل‭ ‬عليه‭ ‬المدرب‭ ‬الجديد‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬أموريم،‭ ‬خليفة‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬المقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬لسوء‭ ‬النتائج،‭ ‬الموهبة‭ ‬الناشئة‭ ‬العاجي‭ ‬أماد‭ ‬ديالو‭.‬

وينضم‭ ‬البرازيلي‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬في‭ ‬الليغا‭ ‬ويتنافس‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬كونفرنس‭ ‬ليغ‭ ‬الأوروبية‭.‬