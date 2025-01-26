يونايتد يعير أنتوني إلى ريال بيتيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
إشبيلية - (أ ف ب): تعاقد ريال بيتيس تاسع الدوري الإسباني لكرة القدم مع جناح مانشستر يونايتد الإنكليزي الدولي البرازيلي أنتوني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم بعد فترة كارثية في أولد ترافورد.
أصبح الدولي البرازيلي البالغ من العمر 24 عاما ثاني أغلى لاعب في مانشستر يونايتد على الإطلاق عندما انضم من أياكس أمستردام الهولندي في عام 2022 مقابل 81.3 مليون جنيه استرليني (101.5 مليون دولار).
وقال ريال بيتيس في بيان «توصل ريال بيتيس ومانشستر يونايتد إلى اتفاق بشأن إعارة أنتوني للموسم الحالي».
وسجل أنتوني 12 هدفا في 92 مباراة مع مانشستر يونايتد الذي يحتل حاليا المركز الثالث عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز، ولديه عقد في أولد ترافورد حتى عام 2027.
وبدأ الجناح بشكل رائع بعد انتقاله من أياكس، وسجل في أول ثلاث مباريات له مع مدرب يونايتد السابق الهولندي إريك تن هاغ، لكن سرعان ما هبط مستواه وفقد مكانه أساسيا في التشكيلة.
ولم يبدأ أنتوني أي مباراة في الدوري الممتاز مع مانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث شارك في ثماني مباريات كبديل.
وفضّل عليه المدرب الجديد البرتغالي روبن أموريم، خليفة تن هاغ المقال من منصبه لسوء النتائج، الموهبة الناشئة العاجي أماد ديالو.
وينضم البرازيلي إلى فريق ريال بيتيس الذي يحتل المركز التاسع في الليغا ويتنافس في مسابقة كونفرنس ليغ الأوروبية.
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