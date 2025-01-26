برشلونة يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني للسيدات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬توج‭ ‬برشلونة‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬عبر‭ ‬فوزه‭ ‬الساحق‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬5‭/‬صفر‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭.‬

وتقدمت‭ ‬كارولين‭ ‬جراهام‭ ‬بهدف‭ ‬لبرشلونة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬31‭ ‬ثم‭ ‬أضافت‭ ‬إيوا‭ ‬باخور‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬37‭ ‬ثم‭ ‬عادت‭ ‬اللاعبة‭ ‬ذاتها‭ ‬وسجلت‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬لها‭ ‬والثالث‭ ‬للنادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬سجلت‭ ‬باتريشيا‭ ‬جويخارو‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬63‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬النجمة‭ ‬أليكسيا‭ ‬بوتيياس‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭.‬

وفي‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭ ‬فاز‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬3‭/‬صفر‭ ‬وفاز‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬سوسيداد‭ ‬3‭/‬2‭.‬

وبدأت‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1997‭ ‬بمشاركة‭ ‬فريقين‭ ‬فقط‭ ‬واستمرت‭ ‬على‭ ‬نفس‭ ‬المنوال‭ ‬حتى‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬لكنها‭ ‬توقفت‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬ثم‭ ‬عادت‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2019‭/‬2020‭ ‬بمشاركة‭ ‬أربعة‭ ‬فرق‭.‬

وخلال‭ ‬ست‭ ‬نسخ‭ ‬للبطولة‭ ‬حصد‭ ‬برشلونة‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬أربع‭ ‬مرات‭ ‬متتالية،‭ ‬وكان‭ ‬الاستثناء‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2020‭/‬2021‭ ‬حينما‭ ‬توج‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬باللقب‭.‬

وهيمن‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الألقاب‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بتتويجه‭ ‬بألقاب‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬والدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬وكأس‭ ‬ملكة‭ ‬إسبانيا‭ ‬وكأس‭ ‬السوبر‭.‬

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬سيدات‭ ‬برشلونة‭ ‬باللقب‭ ‬بعد‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬الرجال‭ ‬على‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أيضا‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬2‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭.‬