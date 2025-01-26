موراي يحسن قدراته التدريبية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬يستهدف‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬أندي‭ ‬موراي‭ ‬تحسين‭ ‬قدراته‭ ‬التدريبية‭ ‬بعد‭ ‬تجربته‭ ‬الأولى‭ ‬كمدرب‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭.‬

وانسحب‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة‭ ‬من‭ ‬مباراته‭ ‬أمام‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الذهبي‭ ‬لبطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬الجراند‭ ‬سلام‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬لكن‭ ‬لم‭ ‬تتضح‭ ‬الصورة‭ ‬بعد‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬سيواصل‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬موراي‭.‬

وقال‭ ‬موراي‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬دائما‭ ‬أنني‭ ‬سأستمتع‭ ‬بالتدريب،‭ ‬لم‭ ‬أفكر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬لكن‭ ‬هناك‭ ‬أمور‭ ‬تعلمتها‭ ‬حول‭ ‬التدريب‭ ‬كانت‭ ‬ربما‭ ‬مختلفة‭ ‬قليلا‭ ‬عما‭ ‬توقعته‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬جوانب‭ ‬محددة‭ ‬للتدريب‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬فيها‭ ‬مع‭ ‬المضي‭ ‬قدما،‭ ‬وتعلم‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬حول،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال،‭ ‬الجانب‭ ‬الفني‭ ‬للعبة‮»‬‭.‬

وأشار‭: ‬‮«‬كلاعب‭ ‬كنت‭ ‬سأتفهم‭ ‬الأسس،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بنفس‭ ‬الدرجة‭ ‬مثل‭ ‬المدربين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرات،‭ ‬بعض‭ ‬ممن‭ ‬عملت‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬كانوا‭ ‬أقوياء‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‮»‬‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬ايه‭ ‬ميديا‭) ‬عن‭ ‬موراي‭ ‬قوله‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬اللاعبين‭ ‬السابقين‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬سيكونون‭ ‬جيدين‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬وفهم‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬والأمور‭ ‬الأخرى‭ ‬بعد‭ ‬مسيرتهم‭ ‬كلاعبين،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬التدريب‭ ‬أيضا‭ ‬التي‭ ‬أحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التعرف‭ ‬عليها‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬تجربته‭ ‬مع‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬قال‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬أمور‭ ‬معينة‭ ‬استمتعت‭ ‬بها‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬استمتعت‭ ‬بالتحليل،‭ ‬استمتعت‭ ‬بالمباريات،‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬ومحاولة‭ ‬فهم‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬ومعرفة‭ ‬ربما‭ ‬كيفية‭ ‬تقديم‭ ‬يد‭ ‬المساعدة‮»‬‭. ‬وختم‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬الاستعداد‭ ‬للمباريات‭ ‬وهذه‭ ‬الأمور‭ ‬تثير‭ ‬اهتمامي‭ ‬للغاية،‭ ‬أحب‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬من‭ ‬الأمور،‭ ‬لذا‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬استمتعت‭ ‬به،‭ ‬وأشعر‭ ‬بأنني‭ ‬قمت‭ ‬به‭ ‬بشكل‭ ‬جيد،‭ ‬والجوانب‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬احتاج‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬عليها،‭ ‬التي‭ ‬ربما‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬جيدة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬