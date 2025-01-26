موراي يحسن قدراته التدريبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (د ب أ): يستهدف الاسكتلندي أندي موراي تحسين قدراته التدريبية بعد تجربته الأولى كمدرب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
وانسحب ديوكوفيتش بداعي الإصابة من مباراته أمام الألماني ألكسندر زفيريف في المربع الذهبي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، لكن لم تتضح الصورة بعد بشأن ما إذا كان سيواصل التعاون مع موراي.
وقال موراي: «كنت أعرف دائما أنني سأستمتع بالتدريب، لم أفكر في أي شيء آخر، لكن هناك أمور تعلمتها حول التدريب كانت ربما مختلفة قليلا عما توقعته».
وأضاف: «هناك جوانب محددة للتدريب احتاج إلى التحسن فيها مع المضي قدما، وتعلم بعض الأمور حول، على سبيل المثال، الجانب الفني للعبة».
وأشار: «كلاعب كنت سأتفهم الأسس، لكن ليس بنفس الدرجة مثل المدربين أصحاب الخبرات، بعض ممن عملت معهم على مر السنين كانوا أقوياء للغاية في هذا الجانب». ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن موراي قوله أمس الأحد: «أعتقد أن اللاعبين السابقين بشكل عام سيكونون جيدين جدا في التعامل مع الاستراتيجيات وفهم علم النفس والأمور الأخرى بعد مسيرتهم كلاعبين، لكن من الواضح أن هناك العديد من المجالات الأخرى في التدريب أيضا التي أحتاج إلى التعرف عليها».
وعن تجربته مع ديوكوفيتش قال: «هناك أمور معينة استمتعت بها حقا».
وتابع: «لقد استمتعت بالتحليل، استمتعت بالمباريات، الجلوس على الجانب ومحاولة فهم ما يحدث بشكل أفضل، ومعرفة ربما كيفية تقديم يد المساعدة». وختم بالقول: «الاستعداد للمباريات وهذه الأمور تثير اهتمامي للغاية، أحب هذا الجانب من الأمور، لذا هو أمر استمتعت به، وأشعر بأنني قمت به بشكل جيد، والجوانب الأخرى التي احتاج إلى العمل عليها، التي ربما لم تكن جيدة للغاية».
MENAFN26012025000055011008ID1109130910
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.