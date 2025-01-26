سينياكوفا تحرز لقبها الكبير العاشر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
ملبورن - (أ ف ب): أحرزت التشيكية كاتيرينا سينياكوفا لقبها العاشر في البطولات الكبرى على صعيد زوجي السيدات، وذلك بعد تتويجها أمس الأحد بصحبة الأمريكية تايلور تاوسند بلقب أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الـ«غراند سلام» في كرة المضرب.
وتغلب الزوجي الذي يتصدر التصنيف على التايوانية سو-واي هسيه واللاتفية يلينا أوستابنكو 6-2 و6-7 (4-7) و6-3 أمس الأحد في النهائي على ملعب «رود لايفر أرينا» في ملبورن.
وهذا اللقب الثالث للتشيكية البالغة 28 عاما في مبلورن، بعد 2022 و2023، من أصل خمس مباريات نهائية، والعاشر بالمجمل في البطولات الكبرى، لكنه الثاني فقط لتاوسند، البالغة أيضا 28 عاما، بعد الأول العام الماضي في ويمبلدون حين توجت بصحبة سينياكوفا.
وقالت سينياكوفا التي أحرزت سبعة من ألقابها السابقة بصحبة مواطنتها باربورا كرايتشيكوفا إضافة إلى لقب بصحبة الأمريكية الأخرى كوكو غوف العام الماضي في رولان غاروس خلال مراسم التتويج: «شكرا جزيلا لك يا تايلور. نحن نستمتع وهذا الأمر الأهم».
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