سينياكوفا تحرز لقبها الكبير العاشر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

ملبورن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرزت‭ ‬التشيكية‭ ‬كاتيرينا‭ ‬سينياكوفا‭ ‬لقبها‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬زوجي‭ ‬السيدات،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬تتويجها‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬بصحبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تايلور‭ ‬تاوسند‭ ‬بلقب‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة،‭ ‬أولى‭ ‬بطولات‭ ‬الـ‮«‬غراند‭ ‬سلام‮»‬‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭.‬

وتغلب‭ ‬الزوجي‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬التصنيف‭ ‬على‭ ‬التايوانية‭ ‬سو‭-‬واي‭ ‬هسيه‭ ‬واللاتفية‭ ‬يلينا‭ ‬أوستابنكو‭ ‬6‭-‬2‭ ‬و6‭-‬7‭ (‬4-7‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬أمس‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬رود‭ ‬لايفر‭ ‬أرينا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ملبورن‭.‬

وهذا‭ ‬اللقب‭ ‬الثالث‭ ‬للتشيكية‭ ‬البالغة‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬مبلورن،‭ ‬بعد‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬نهائية،‭ ‬والعاشر‭ ‬بالمجمل‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى،‭ ‬لكنه‭ ‬الثاني‭ ‬فقط‭ ‬لتاوسند،‭ ‬البالغة‭ ‬أيضا‭ ‬28‭ ‬عاما،‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬ويمبلدون‭ ‬حين‭ ‬توجت‭ ‬بصحبة‭ ‬سينياكوفا‭.‬

وقالت‭ ‬سينياكوفا‭ ‬التي‭ ‬أحرزت‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬ألقابها‭ ‬السابقة‭ ‬بصحبة‭ ‬مواطنتها‭ ‬باربورا‭ ‬كرايتشيكوفا‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬بصحبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الأخرى‭ ‬كوكو‭ ‬غوف‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬رولان‭ ‬غاروس‭ ‬خلال‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬جزيلا‭ ‬لك‭ ‬يا‭ ‬تايلور‭. ‬نحن‭ ‬نستمتع‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬الأهم‮»‬‭.‬