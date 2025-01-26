يونايتد يفوز بصعوبة وتوتنهام يواصل السقوط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

لندن‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬المدافع‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليساندرو‭ ‬مارتينيس‭ ‬فريقه‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فولهام‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الثالثة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬ليساندرو‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ (‬78‭).‬

وارتقى‭ ‬يونايتد‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬بفوزه‭ ‬الثامن‭ ‬محققا‭ ‬29‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬فولهام‭ ‬عاشرا‭ ‬بـ33‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬الخسارة‭ ‬السادسة‭.‬

وواصل‭ ‬توتنهام‭ ‬السقوط‭ ‬المدوي‭ ‬وخسر‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وجاءت‭ ‬هزيمته‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬1‭-‬2‭.‬

وبعدما‭ ‬افتتح‭ ‬البرازيلي‭ ‬ريشارليسون‭ ‬التسجيل‭ ‬لتوتنهام‭ ‬برأسية‭ ‬إثر‭ ‬عرضية‭ ‬من‭ ‬الإسباني‭ ‬بيدرو‭ ‬بورو‭ (‬33‭)‬،‭ ‬عادل‭ ‬الهدّاف‭ ‬جايمي‭ ‬فاردي‭ ‬النتيجة‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسديدة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬بعد‭ ‬عرضية‭ ‬زاحفة‭ ‬من‭ ‬الجامايكي‭ ‬بوبي‭ ‬دي‭ ‬كوردوفا‭-‬ريد‭ (‬46‭).‬

وأعطى‭ ‬المغربي‭ ‬بلال‭ ‬الخنوس‭ ‬التقدم‭ ‬لليستر‭ ‬بتسديدة‭ ‬جميلة‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬الجزاء‭ ‬إلى‭ ‬يسار‭ ‬المرمى‭ (‬50‭).‬

كان‭ ‬توتنهام‭ ‬المثقّل‭ ‬بالإصابات‭ ‬خسر‭ ‬سبعا‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬التسع‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬قبل‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬استعاد‭ ‬توازنه‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬هوفنهايم‭ ‬الألماني‭ ‬3‭-‬2‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬حظوظه‭ ‬بالتأهل‭ ‬المباشر‭.‬

وبقي‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬الأسترالي‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لصافرات‭ ‬استهجان،‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬بـ24‭ ‬نقطة،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬ليستر‭ ‬سيتي‭ ‬من‭ ‬المراكز‭ ‬المهددة‭ ‬بالهبوط‭ ‬بفوزه‭ ‬الرابع‭ ‬فقط،‭ ‬محققا‭ ‬نقطته‭ ‬الـ17‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭.‬

وبات‭ ‬مستقبل‭ ‬بوستيكوغلو‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المركز‭ ‬المتأخر‭ ‬لفريقه‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬أمام‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬إياب‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬إنكلترا،‭ ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬ذهابا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭. ‬وعاد‭ ‬برنتفورد‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بهدفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الكاميروني‭ ‬براين‭ ‬مبويمو‭ (‬66‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والألماني‭ ‬كيفن‭ ‬شاده‭ (‬80‭)‬،‭ ‬لهدف‭ ‬عبر‭ ‬البديل‭ ‬روماين‭ ‬إس‭ (‬85‭). ‬وبفوزه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬رفع‭ ‬برنتفورد‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر،‭ ‬بفارق‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬بالاس‭ ‬الثالث‭ ‬عشر‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الثامنة‭.‬

وتعادل‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬بهدف‭ ‬لمثله‭. ‬وسجل‭ ‬للأول‭ ‬جاكوب‭ ‬رامسي‭ (‬8‭) ‬وعادل‭ ‬الإيطالي‭ ‬إيمرسون‭ ‬للثاني‭ (‬70‭).‬

ورفع‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬ووست‭ ‬هام‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬