يونايتد يفوز بصعوبة وتوتنهام يواصل السقوط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الاثنين ٢٧ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
لندن - (أ ف ب): قاد المدافع الدولي الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس فريقه مانشستر يونايتد إلى فوز صعب على مضيفه فولهام بهدف نظيف، في ختام الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وسجل ليساندرو هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (78).
وارتقى يونايتد إلى المركز الثاني عشر بفوزه الثامن محققا 29 نقطة، فيما بقي فولهام عاشرا بـ33 نقطة بعد تلقيه الخسارة السادسة.
وواصل توتنهام السقوط المدوي وخسر للمرة الرابعة تواليا في الدوري، وجاءت هزيمته أمام ضيفه ليستر سيتي 1-2.
وبعدما افتتح البرازيلي ريشارليسون التسجيل لتوتنهام برأسية إثر عرضية من الإسباني بيدرو بورو (33)، عادل الهدّاف جايمي فاردي النتيجة مطلع الشوط الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية زاحفة من الجامايكي بوبي دي كوردوفا-ريد (46).
وأعطى المغربي بلال الخنوس التقدم لليستر بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء إلى يسار المرمى (50).
كان توتنهام المثقّل بالإصابات خسر سبعا من مبارياته التسع الماضية في الدوري الإنكليزي قبل المواجهة الأخيرة، لكنه استعاد توازنه بالفوز على هوفنهايم الألماني 3-2 في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ما عزز حظوظه بالتأهل المباشر.
وبقي فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الذي تعرض لصافرات استهجان، في المركز الخامس عشر بـ24 نقطة، فيما خرج ليستر سيتي من المراكز المهددة بالهبوط بفوزه الرابع فقط، محققا نقطته الـ17 بفارق نقطة عن ولفرهامبتون الثامن عشر.
وبات مستقبل بوستيكوغلو في خطر في ظل المركز المتأخر لفريقه الذي يلعب أمام ليفربول في إياب نصف نهائي كأس إنكلترا، في السادس من فبراير المقبل، بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف. وعاد برنتفورد إلى سكة الانتصارات عقب فوزه على مضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما الكاميروني براين مبويمو (66 من ركلة جزاء) والألماني كيفن شاده (80)، لهدف عبر البديل روماين إس (85). وبفوزه الأول بعد خسارتين وتعادل في الدوري والكأس، رفع برنتفورد رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر، بفارق أربع نقاط عن بالاس الثالث عشر الذي تلقى خسارته الثامنة.
وتعادل أستون فيلا مع ضيفه وست هام بهدف لمثله. وسجل للأول جاكوب رامسي (8) وعادل الإيطالي إيمرسون للثاني (70).
ورفع أستون فيلا رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثامن، ووست هام إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.
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