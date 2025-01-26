تربية الوسطية والطيبة تطلق مسابقة حفظ القرآن الكريم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة، اليوم الأحد، فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم وتلاوته على مستوى المديرية.



وتُقام المسابقة، التي تستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، في مدرستي الطيبة الثانوية للبنين، وكفرعان الثانوية المختلطة للإناث، وتستهدف الطلبة من الصف الرابع حتى الصف الثاني الثانوي، متضمنةً مختلف الفئات العمرية والمراحل الدراسية.



وأطلع مدير التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة رعد الخصاونة، على سير المسابقة وأداء الطلبة ومدى الإلتزام بالمعايير المعتمدة، مؤكدا أهمية المسابقة في تعزيز القيم الأخلاقية والدينية لدى الطلبة.



وأثنى الخصاونة على جهود المعلمين والمحكمين القائمين على تنظيم المسابقة، معبّرًا عن تقديره لتفاعل الطلبة وإقبالهم المميز على المشاركة.



وأكد أن مثل هذه الأنشطة تسهم في صقل شخصية الطالب وتنمية روح المنافسة الإيجابية، إضافة إلى تعزيز مهارات التلاوة والحفظ، بما ينعكس إيجابًا على سلوك الطلبة وقيمهم.