الخارجية : رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير.. والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الوزراء، الخارجية أيمن الصفدي إن ثوابتنا واضحة وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم ثابت أردني لم ولن يتغير.

وأضاف أن رفض الأردن للتهجير ثابت لا يتغير وضروري لتحقيق الاستقرار والسلام الذي نريده جميعا.

وبين أن حل القضية الفلسطينية في فلسطين و"الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين".



جاء ذلك خلال تصريحات صحفية مشتركة للصفدي مع القائم بأعمال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط وكبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ ⁦⁩.



وأضاف أن الأردن مستمر بتوجيهات ملكية بإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى غزة.



الصفدي أكد أن الأردن يتطلع إلى العمل مع الإدارة الأميركية لتحقيق السلام في المنطقة.