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بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية

1/26/2025 3:10:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل المؤامرات المتصاعدة والضغوط الإقليمية والدولية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن واستقرار الأردن، فإن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، برئاسة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، تؤكد رفضها القاطع والحاسم لكل محاولات فرض مشاريع التوطين أو تحويل الأردن إلى وطن بديل، وتعلن أنها ستتصدى بكل الوسائل السياسية والقانونية لهذه المخططات الخبيثة.
إن الأردن، بقيادته الهاشمية وشعبه الواعي، لن يسمح بتمرير أي مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية الفلسطينية أو المساس بسيادة الأردن وأمنه القومي. إننا في الكتلة نعتبر أن لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني: "كلا للتوطين، كلا للوطن البديل، والقدس خط أحمر" ليست مجرد مواقف سياسية، بل هي خطوط حمراء لا يمكن لأي جهة أن تتجاوزها أو حتى التفكير بالاقتراب منها.
إن أطماع الاحتلال الإسرائيلي التوسعية ومخططاته العدوانية لم تعد خفية على أحد. فالاحتلال يسعى بكل وقاحة إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وفرض واقع جديد يخدم سياساته الاستيطانية على حساب الشعبين الفلسطيني والأردني. وإننا نحذر وبشدة من أي محاولة لاستهداف الأردن أو زعزعة استقراره، فهذا الوطن خط الدفاع الأخير عن كرامة الأمة ومقدساتها.
إن الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يمكن أن يكون إلا حلاً فلسطينياً خالصاً، ينبع من إرادة الشعب الفلسطيني ويستند إلى حقوقه التاريخية والقانونية في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين، هذا هو المبدأ الراسخ الذي لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه. وإن أي محاولة لتغيير هذه الحقائق التاريخية والجغرافية هي اعتداء صارخ على سيادة الدولتين، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.
وتشدد الكتلة على أن حق العودة للفلسطينيين هو حق مقدس غير قابل للمساومة، كفلته القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 194، وأي محاولة للالتفاف على هذا الحق أو تصفيته ستواجه بموقف أردني شعبي ورسمي لا يعرف المهادنة أو التراجع.
كما نؤكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف هي التزام تاريخي وقومي لا يمكن أن يتزعزع، وأن المساس بالمسجد الأقصى المبارك أو أي من مقدسات القدس هو تجاوز خطير لكل الخطوط الحمراء، وسيكون له تبعات كارثية على مستوى المنطقة بأكملها.
إن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية تقف بقوة خلف الجهود الجبارة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وترفض بشكل مطلق أي محاولات لتهويد القدس أو تغيير هويتها العربية الإسلامية.
وختاماً، تدعو الكتلة الشعب الأردني إلى الوقوف صفاً واحداً في وجه كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره أو فرض أجندات خارجية لا تخدم سوى الاحتلال وأطماعه. وتؤكد أن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الوفي، سيبقى الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات، والحصن المنيع الذي يحمي كرامة الأمة ومقدساتها.
إن الأردن ليس بديلاً لأحد، ولن يكون وطناً بديلاً مهما كانت الضغوط. الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين. هذا المبدأ غير قابل للتفاوض أو التنازل، وسيبقى الأردن بقيادته وشعبه الحصن المنيع الذي يدافع عن كرامة الأمة. هذا الوطن سيظل قلعة الصمود والكرامة في وجه الاحتلال وأطماعه التوسعية.
كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية
برئاسة النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

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