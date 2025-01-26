رئيس هيئة الأركان المشتركة: القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع يحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية مستمرة من خلال تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات المتطورة ولديه الإمكانيات والقدرات والجاهزية العالية على الانفتاح والانتشار السريع من خلال ما أظهره من الاحترافية والتميز في تنفيذ المهام والواجبات



وأضاف اللواء الركن الحنيطي أن لواء التدخل السريع يعتبر الرديف القوي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة، بفضل ما يتميز به من مرتبات مدربة ومؤهلة تدريباً عسكرياً عالياً، مؤكداً أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية وستبقى سداً منيعاً في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني، وأن حماية المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها هو الواجب الأسمى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.



جاء ذلك خلال زيارته، الأحد، إلى قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع وكان في استقباله قائد اللواء.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد اللواء حول الإمكانيات العملياتية وسير العملية التدريبية والمهام والواجبات التي ينفذها، وصولاً باللواء ومرتباته إلى أعلى درجات الكفاءة والجاهزية.

وشاهد اللواء الركن الحنيطي معرضاً عسكرياً ضم عدداً من الأسلحة والمعدات والآليات الحديثة والمتطورة المستخدمة في اللواء، وما طرأ عليها من تعديل وتطوير لتنفيذ الواجبات المسندة له.



وفي نهاية الزيارة التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، نقل اللواء الركن الحنيطي اعتزاز وثقة جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهم مبدياً إعجابه بالمستوى المتميز والاستعداد والجاهزية العالية التي وصل إليها اللواء، والجهود الكبيرة التي يبذلونها في تنفيذ الواجبات الموكولة لهم.

يشار إلى أن اللواء تأسس عام 2014 بمستوى كتيبة لقوة رد الفعل السريع، وفي عام 2017 أصبحت بمستوى لواء يضم كتيبة التدخل السريع/91، وكتيبة التدخل السريع/ 81، وكتيبة التدخل السريع / 61 المغاوير، كما يضم اللواء العنصر النسائي للمساعدة في أداء الواجبات المنوطة به.