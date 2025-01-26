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إطلاق أول رحلة جوية من مطار الريان اليمني إلى القاهرة بعد توقف 10 سنوات

1/26/2025 3:10:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الأحد، رسميا أول رحلة جوية مباشرة بين مطار الريان في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن إلى مطار القاهرة في مصر بعد توقف دام عشر سنوات.
وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن فرج البحسني، إن استئناف هذه الرحلات يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل بين اليمن ومصر.
وقال وزير النقل اليمني عبدالسلام حميد: "مطار الريان الدولي، الذي يعد ثالث أكبر مطارات اليمن، يستعيد مكانته اليوم".
وأضاف أن الرحلات المباشرة عبر المطار أصبحت الآن تشمل دبي وجدة والقاهرة، مشيرا إلى أهمية عودة خط القاهرة في التخفيف من معاناة سكان محافظة حضرموت.
وأُغلق مطار الريان عام 2015 بعد سيطرة تنظيم القاعدة على مدينة المكلا لمدة عام، وظل مغلقا لسنوات بعد طرد مقاتلي التنظيم من المدينة في نيسان/ أبريل 2016.
وبدأت الرحلات الجوية الخارجية في الإقلاع والهبوط في المطار مطلع فبراير شباط 2023.

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