4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق خلال العام الماضي، 4 ملايين دينار، وفقا لمدير الفرع علي الخزاعلة.
وقال الخزاعلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من تلك القروض بلغ 626 مقترضا، لافتا إلى أن عملية الإقراض تنوعت ومنها مشروع إقراض الفقر والبطالة الذي استفاد منه 77 مفترضا بمبلغ 250 ألف دينار، ومشروع برنامج التمويل الريفي استفاد منه 23 مقترضا بقيمة 107 آلاف دينار، في حين بلغت قيمة قروض حزمة المشاريع المحفزة للنهوض بالقطاع الزراعي 355 ألف دينار، إلى جانب عدد من المشاريع الاقتراضية الأخرى .
وبين الخزاعلة أن قيمة المبالغ المالية التي جرى سدادها لفرع المؤسسة بلغت 3.6 مليون دينار.
MENAFN26012025000208011052ID1109130732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.