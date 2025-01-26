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4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي

1/26/2025 3:10:21 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بلغت قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق خلال العام الماضي، 4 ملايين دينار، وفقا لمدير الفرع علي الخزاعلة.


وقال الخزاعلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من تلك القروض بلغ 626 مقترضا، لافتا إلى أن عملية الإقراض تنوعت ومنها مشروع إقراض الفقر والبطالة الذي استفاد منه 77 مفترضا بمبلغ 250 ألف دينار، ومشروع برنامج التمويل الريفي استفاد منه 23 مقترضا بقيمة 107 آلاف دينار، في حين بلغت قيمة قروض حزمة المشاريع المحفزة للنهوض بالقطاع الزراعي 355 ألف دينار، إلى جانب عدد من المشاريع الاقتراضية الأخرى .


وبين الخزاعلة أن قيمة المبالغ المالية التي جرى سدادها لفرع المؤسسة بلغت 3.6 مليون دينار.

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