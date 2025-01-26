الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أظهرت صور رادار الطقس الملتقطة في إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الأحد، وجود زخات مطرية في مناطق وسط وشرق محافظة المفرق، وجنوب محافظة الزرقاء، والجزء الشرقي من محافظة معان.
وقالت إدارة الأرصاد في بيان، إن هذه الزخات قد تؤدي إلى تشكل انزلاقات على الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.
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