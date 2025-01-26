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الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!

1/26/2025 3:10:20 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهرت صور رادار الطقس الملتقطة في إدارة الأرصاد الجوية مساء اليوم الأحد، وجود زخات مطرية في مناطق وسط وشرق محافظة المفرق، وجنوب محافظة الزرقاء، والجزء الشرقي من محافظة معان.


وقالت إدارة الأرصاد في بيان، إن هذه الزخات قد تؤدي إلى تشكل انزلاقات على الطرق، خاصة في المناطق المفتوحة والطرق الصحراوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

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