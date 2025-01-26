ماكرون يطالب نتنياهو بسحب قواته من لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين "سحب قواته التي لا تزال منتشرة في لبنان".



ووفقا ل(فرانس برس)، قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم الأحد، إن رئيس الجمهورية شدد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو على أهمية إلا يقوض أي شيء جهود السلطات اللبنانية الجديدة لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضي بلادها".



يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في بيان أن 22 شخصا على الأقل استشهدوا بينهم 3 نساء وجندي لبناني، فيما أصيب العشرات، في إحصاء غير نهائي "لاعتداءات" القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان اليوم.