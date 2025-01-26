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إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا

1/26/2025 2:28:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 26 - 1 (كونا) -- أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا لعام 2025 مساء اليوم الأحد بعد يوم من التصويت استمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وأفادت اللجنة المنظمة للانتخابات في مؤتمر صحفي بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 5ر81 بالمئة حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) مما يعكس إقبالا واسعا من الناخبين.
ولفتت اللجنة إلى أن الانتخابات شهدت منافسة حادة بين خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو الذي يسعى إلى ولاية جديدة.
وبحسب اللجنة تم فتح 5325 مركزا للاقتراع داخل البلاد شملت 207 مراكز مخصصة في المستشفيات والمصحات والمواقع المؤقتة بالإضافة إلى 12 مركزا في الوحدات العسكرية.
وشارك في مراقبة العملية الانتخابية 486 مراقبا دوليا يمثلون 52 دولة إلى جانب 44361 مراقبا وطنيا مما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالانتخابات.
وعلى الرغم من عدم تنظيم مراكز اقتراع في الخارج فإن بيلاروسيا قدمت خيارات التصويت لمواطنيها المقيمين خارج البلاد عبر 6 مراكز اقتراع حيث بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من الخارج 107 حتى الساعة السادسة مساء.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية بينهم الرئيس لوكاشينكو الذي يواجه منافسة كبيرة من قبل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي أوليغ غايدوكيفيتش والناشطة المستقلة آنا كانوباتسكايا إضافة إلى الشيوعي سيرغي سيرانكوف ورئيس الحزب الجمهوري للعمل والعدالة ألكسندر خيزنياك.
ومع انتهاء التصويت من المتوقع أن يعقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا إيغور كاربينكو مؤتمرا صحفيا غدا الإثنين للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. (النهاية)

د أ ن / م م ج


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