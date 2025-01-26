إغلاق مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسة في بيلاروسيا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
موسكو - 26 - 1 (كونا) -- أغلقت مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا لعام 2025 مساء اليوم الأحد بعد يوم من التصويت استمر من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي.
وأفادت اللجنة المنظمة للانتخابات في مؤتمر صحفي بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 5ر81 بالمئة حتى الساعة السادسة مساء (بالتوقيت المحلي) مما يعكس إقبالا واسعا من الناخبين.
ولفتت اللجنة إلى أن الانتخابات شهدت منافسة حادة بين خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو الذي يسعى إلى ولاية جديدة.
وبحسب اللجنة تم فتح 5325 مركزا للاقتراع داخل البلاد شملت 207 مراكز مخصصة في المستشفيات والمصحات والمواقع المؤقتة بالإضافة إلى 12 مركزا في الوحدات العسكرية.
وشارك في مراقبة العملية الانتخابية 486 مراقبا دوليا يمثلون 52 دولة إلى جانب 44361 مراقبا وطنيا مما يعكس الاهتمام الدولي الكبير بالانتخابات.
وعلى الرغم من عدم تنظيم مراكز اقتراع في الخارج فإن بيلاروسيا قدمت خيارات التصويت لمواطنيها المقيمين خارج البلاد عبر 6 مراكز اقتراع حيث بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم من الخارج 107 حتى الساعة السادسة مساء.
ويتنافس في هذه الانتخابات خمسة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية بينهم الرئيس لوكاشينكو الذي يواجه منافسة كبيرة من قبل زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي أوليغ غايدوكيفيتش والناشطة المستقلة آنا كانوباتسكايا إضافة إلى الشيوعي سيرغي سيرانكوف ورئيس الحزب الجمهوري للعمل والعدالة ألكسندر خيزنياك.
ومع انتهاء التصويت من المتوقع أن يعقد رئيس لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروسيا إيغور كاربينكو مؤتمرا صحفيا غدا الإثنين للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات. (النهاية)
د أ ن / م م ج
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