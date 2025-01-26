رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى العلا - جريدة الوطن السعودية

رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى العلا - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/26/2025 2:27:03 PM
(MENAFN
- Al Watan)
وصلت إلى مدينة العلا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وكان في استقبالها في مطار العلا أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.
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