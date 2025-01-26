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رئيسة الوزراء الإيطالية تصل إلى العلا - جريدة الوطن السعودية

1/26/2025 2:27:03 PM
(MENAFN- Al Watan) وصلت إلى مدينة العلا رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وكان في استقبالها في مطار العلا أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان ووزير التجارة الدكتور ماجد القصبي.

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