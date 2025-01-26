توقيع اتفاقية لتمويل حسبة اربد بـ مليون و700 ألف دينار

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
وقعت بلدية إربد الكبرى اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني لتمويل مشروع حسبة الجورة الجديد بقيمة مليون و700 الف.
ووقع الاتفاقية رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وممثلين عن البنك الإسلامي الأردني.
وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة هامة نحو تطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة في المدينة، مشيرا إلى أن مشروع حسبة الجورة الجديد يأتي ضمن خطة البلدية لتحديث الأسواق التجارية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن تأخر المشروع لم يكن بيد البلدية وأنها قدمت كل ما طُلب منها خلال الفترات السابقة والتزمت بجميع الاتفاقات لكن المشروع تم تعطيله بشكل متعمد كما تم تعطيل مشاريع متعددة لها خلال السنوات السابقة من أبرزها المواقف المدفوعة مسبقا ومجمع الباصات الجديد في منطقة التل وهو الأمر الذي لم يعد قائما في عهد الوزارة الحالية.
واشار الى انه سيتم المباشرة بطرح العطاء خلال الفترة المقبلة للبدء بإجراءات طرحه رسميا متوقعا انجازه وافتتاحه قبل نهاية العام الحالي
وبيّن الكوفحي أن البلدية وغرفة التجارة اتفقتا على تعويض التجار عن فترة التأخير بطريقة مناسبة يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف.
ونوّه بأن البلدية أجرت تعديلات على مخطط البناء بهدف اختصار مدة العمل وإعادة أصحاب المحال السابقين في أقرب وقت ممكن، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع بعد عام من بدء التنفيذ.
وأشار الكوفحي إلى أن التعديلات شملت بناء طابق تسوية واحد بدلاً من طابقين مؤكدا أن باقي المشروع سيتم تنفيذه وفق المخططات السابقة التي توافقت عليها البلدية وغرفة التجارة وأصحاب المحال التجارية بحيث سيضم المجمع التجاري المزمع إقامته محلات تجارية وبسطات ومصاعد وممرات مضاءة ومكيفة، وسيكون أمام كل محل تجاري مساحة ستة أمتار، تشمل بسطة تابعة له، إضافة إلى مواقف للمركبات تضم دورات صحية.
وبيّن الكوفحي أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية الرامية لإحياء وسط المدينة من جديد وإعادة الألق له، وجعله منطقة جاذبة للزوار، وهو الأمر الذي يحتم عليها إعادة النظر في جميع المحال المتواجدة في شارع مسجد إربد الكبير ونوعية التجارة التي تمارس في تلك المنطقة، وتطبيق مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً، الذي سيمنح المواطنين وقوفاً مجانياً لمدة عشر دقائق، وسيتم تنفيذه بطريقة مختلفة تماماً عن كل ما سبق، بما يضمن عدم تدخل الكادر البشري، إضافةً إلى التغييرات التي سيتم إجراؤها على شارع الشهيد "السينما".
من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالدور المحوري الذي يلعبه البنك الإسلامي الأردني في دعم المشاريع التنموية، مؤكدا أن مشروع حسبة الجورة سيشكل نقلة نوعية للقطاع التجاري في المدينة من خلال توفير مساحات مخصصة تلبي احتياجات التجار وتوفر خدمات متكاملة
وزاد أن الغرفة تابعت ملف تمويل مشروع حسبة الجورة منذ البداية خاصة مع تعثر عملية التمويل بعد إزالة مبنى الحسبة القديم مشيرا إلى أن الغرفة قامت بالتواصل سابقا المشترك مع بلدية إربد الكبرى ووزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى لمحاولة حل المشكلة لكن دون جدوى.
وأوضح الشوحة أن الجهود استمرت رغم الصعوبات لحين الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية لتمويل المشروع من خلال أحد البنوك التجارية وهو ما تحقق بتوقيع الاتفاقية اليوم بين بلدية إربد الكبرى والبنك الإسلامي الأردني.
وشدد الشوحة على أن الغرفة تقف دائما مع مصالح التجار وتضعها على رأس أولوياتها مؤكدا أن تنفيذ مشروع حسبة الجورة يعد استراتيجيا ومهما لتعزيز النشاط التجاري في المدينة.
وأضاف أن الغرفة ستواصل متابعة المشروع إلى حين عودة التجار إلى المبنى الجديد الذي سيباشر العمل به فور طرح العطاء لضمان توفير بيئة عمل حديثة ومنظمة تلبي تطلعات التجار والمواطنين.
وأكد ممثل البنك الإسلامي الأردني المدير التنفيذي الدكتور محمد ناصر الدقامسة أن البنك يسعى دائما لدعم المشاريع التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية معربين عن فخرهم بالشراكة مع بلدية إربد الكبرى في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
وكانت بلدية اربد الكبرى ازالت حسبة الجورة وسط البلد بشهر حزيران 2023 تمهيدا للبدء بإنشاء مشروع الحسبة الجديد، وفق تصاميم متطورة وحديثة ومزودة بكافة الخدمات للمتسوقين، حيث لا يزال المشروع متوقفا ومعطلا منذ اكثر من عام بانتظار التمويل.
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