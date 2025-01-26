توقيع اتفاقية لتمويل حسبة اربد بـ مليون و700 ألف دينار

MENAFN - Alghad Newspaper) أحمد التميمي

وقعت بلدية إربد الكبرى اتفاقية مع البنك الإسلامي الأردني لتمويل مشروع حسبة الجورة الجديد بقيمة مليون و700 الف.



ووقع الاتفاقية رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي ورئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة وممثلين عن البنك الإسلامي الأردني.



وقال رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة هامة نحو تطوير بنية تحتية حديثة ومتكاملة في المدينة، مشيرا إلى أن مشروع حسبة الجورة الجديد يأتي ضمن خطة البلدية لتحديث الأسواق التجارية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمستهلكين على حد سواء.



وأشار إلى أن تأخر المشروع لم يكن بيد البلدية وأنها قدمت كل ما طُلب منها خلال الفترات السابقة والتزمت بجميع الاتفاقات لكن المشروع تم تعطيله بشكل متعمد كما تم تعطيل مشاريع متعددة لها خلال السنوات السابقة من أبرزها المواقف المدفوعة مسبقا ومجمع الباصات الجديد في منطقة التل وهو الأمر الذي لم يعد قائما في عهد الوزارة الحالية.



واشار الى انه سيتم المباشرة بطرح العطاء خلال الفترة المقبلة للبدء بإجراءات طرحه رسميا متوقعا انجازه وافتتاحه قبل نهاية العام الحالي



وبيّن الكوفحي أن البلدية وغرفة التجارة اتفقتا على تعويض التجار عن فترة التأخير بطريقة مناسبة يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف.



ونوّه بأن البلدية أجرت تعديلات على مخطط البناء بهدف اختصار مدة العمل وإعادة أصحاب المحال السابقين في أقرب وقت ممكن، متوقعاً أن يتم الانتهاء من المشروع بعد عام من بدء التنفيذ.



وأشار الكوفحي إلى أن التعديلات شملت بناء طابق تسوية واحد بدلاً من طابقين مؤكدا أن باقي المشروع سيتم تنفيذه وفق المخططات السابقة التي توافقت عليها البلدية وغرفة التجارة وأصحاب المحال التجارية بحيث سيضم المجمع التجاري المزمع إقامته محلات تجارية وبسطات ومصاعد وممرات مضاءة ومكيفة، وسيكون أمام كل محل تجاري مساحة ستة أمتار، تشمل بسطة تابعة له، إضافة إلى مواقف للمركبات تضم دورات صحية.



وبيّن الكوفحي أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية الرامية لإحياء وسط المدينة من جديد وإعادة الألق له، وجعله منطقة جاذبة للزوار، وهو الأمر الذي يحتم عليها إعادة النظر في جميع المحال المتواجدة في شارع مسجد إربد الكبير ونوعية التجارة التي تمارس في تلك المنطقة، وتطبيق مشروع المواقف المدفوعة مسبقاً، الذي سيمنح المواطنين وقوفاً مجانياً لمدة عشر دقائق، وسيتم تنفيذه بطريقة مختلفة تماماً عن كل ما سبق، بما يضمن عدم تدخل الكادر البشري، إضافةً إلى التغييرات التي سيتم إجراؤها على شارع الشهيد "السينما".



من جانبه، أشاد رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة بالدور المحوري الذي يلعبه البنك الإسلامي الأردني في دعم المشاريع التنموية، مؤكدا أن مشروع حسبة الجورة سيشكل نقلة نوعية للقطاع التجاري في المدينة من خلال توفير مساحات مخصصة تلبي احتياجات التجار وتوفر خدمات متكاملة



وزاد أن الغرفة تابعت ملف تمويل مشروع حسبة الجورة منذ البداية خاصة مع تعثر عملية التمويل بعد إزالة مبنى الحسبة القديم مشيرا إلى أن الغرفة قامت بالتواصل سابقا المشترك مع بلدية إربد الكبرى ووزارة الإدارة المحلية وبنك تنمية المدن والقرى لمحاولة حل المشكلة لكن دون جدوى.



وأوضح الشوحة أن الجهود استمرت رغم الصعوبات لحين الحصول على موافقة وزارة الإدارة المحلية لتمويل المشروع من خلال أحد البنوك التجارية وهو ما تحقق بتوقيع الاتفاقية اليوم بين بلدية إربد الكبرى والبنك الإسلامي الأردني.



وشدد الشوحة على أن الغرفة تقف دائما مع مصالح التجار وتضعها على رأس أولوياتها مؤكدا أن تنفيذ مشروع حسبة الجورة يعد استراتيجيا ومهما لتعزيز النشاط التجاري في المدينة.



وأضاف أن الغرفة ستواصل متابعة المشروع إلى حين عودة التجار إلى المبنى الجديد الذي سيباشر العمل به فور طرح العطاء لضمان توفير بيئة عمل حديثة ومنظمة تلبي تطلعات التجار والمواطنين.



وأكد ممثل البنك الإسلامي الأردني المدير التنفيذي الدكتور محمد ناصر الدقامسة أن البنك يسعى دائما لدعم المشاريع التي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية معربين عن فخرهم بالشراكة مع بلدية إربد الكبرى في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.



وكانت بلدية اربد الكبرى ازالت حسبة الجورة وسط البلد بشهر حزيران 2023 تمهيدا للبدء بإنشاء مشروع الحسبة الجديد، وفق تصاميم متطورة وحديثة ومزودة بكافة الخدمات للمتسوقين، حيث لا يزال المشروع متوقفا ومعطلا منذ اكثر من عام بانتظار التمويل.