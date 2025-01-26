الشونة الجنوبية.. النفايات تنتهك حرمة الموتى في مقبرة الجوفة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان

الشونة الجنوبية- في انتهاك صارخ لحرمة الموتى والنظام البيئي، تحولت مقبرة بلدة الجوفة بلواء الشونة الجنوبية إلى مكب نفايات في ظل غياب الرقابة وعدم تحلي البعض بأدنى درجات المسؤولية والوعي.

ويتخوف الأهالي من أن تزايد هذه الظاهرة مع تعمد إلقاء بعض المواطنين والعاملين في جهات حكومية النفايات على جوانب المقبرة، الأمر الذي قد يفاقم الأوضاع البيئية في البلدة، مطالبين البلدية ووزارة الأوقاف بالعمل على معالجة هذه الظاهرة المؤرقة.

ووفق المواطن عماد أبو حسان، "فإن المقبرة باتت الوجهة المفضلة لعدد من المواطنين وحتى عاملين في جهات حكومية لإلقاء نفاياتهم كونها الأبعد عن أنظار الناس والجهات المختصة"، مضيفا، "في كل مرة نشيع فيها ميتا نرى كميات كبيرة من أكياس النفايات ومخلفات الأبنية والأثاث المتلف والمخلفات الزراعية والحيوانات النافقة التي تشكل مكرهة صحية ومظهرا غير حضاري لمكان يرقد فيه الأموات".

وقال، "اعتدنا أن نرى النفايات تتراكم في أماكن كثيرة كمداخل البلدات وجوانب الأودية ومجاري السيول، أما أن تصل الجرأة بأن يتم تحويل المقبرة إلى مكب للنفايات فهذا أمر غير مقبول أخلاقيا"، موضحا، "أن تكدس النفايات بالقرب من المنازل يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة وانتهاكا خطيرا للسلامة البيئية".

وأكد أبو حسان، "أن عددا من السكان طالبوا الجهات المعنية بالعمل على إنشاء أسوار حول محيط المقبرة وإقامة بوابات يمكن إغلاقها للحد من هذه الظاهرة دون جدوى"، مناشدا الجهات المعنية بـ"ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة واتخاذ إجراءات رادعة وحازمة بحق المخالفين".

ويشاركه الرأي المواطن أحمد العدوان، قائلاً، "إن مشهد انتشار النفايات على جوانب المقبرة يدعو للحسرة، إذ إن هذا المكان لما له من حرمة يجب أن يزرع بالأشجار والورود بدلا من إلقاء النفايات"، مبينا، "أن إلقاء النفايات في حرم المقابر يتسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة، وتصبح مقصدا للكلاب الضالة التي تنبش النفايات المكدسة بحثا عن الطعام ما يسهم في انتشار النفايات في الأرجاء".

وأشار العداون، إلى "أن المقبرة تفتقر للأسوار التي من أهدافها الحفاظ على حرمة الموتى، كما أن غياب الرقابة أتاح المجال للمواطنين الذين يستغلون ستار الليل لإلقاء النفايات فيها دون أي وازع ديني أو أخلاقي يمنعهم من انتهاك حرمة الموتى، حتى إن بعضهم يعمد إلى إحراقها ما يزيد من الوضع البيئي سوءا".

من جهته، قال عضو مجلس بلدي الشونة عن منطقة الجوفة، يوسف الجبارات، "إن إلقاء النفايات على جوانب المقبرة مشكلة قديمة جديدة، ورغم الجهود التي تبذلها البلدية للحد منها، إلا أن الأوضاع تتفاقم بشكل مستمر"، مضيفا، "بالرغم من وجود حارس، إلا أن غالبية المخالفين يستغلون جنح الظلام لإلقاء النفايات غير آبهين بالشواخص التحذيرية والدعوات المستمرة بضرورة عدم طرح الأنقاض والنفايات في المنطقة".

وأوضح الجبارات، "أن وجود شارع نافذ يخترق المقبرة، أسهم في تسهيل عملية طرح مخلفات البناء وأكياس النفايات ومخلفات المواشي والأعشاب"، مضيفا، "أن الأوضاع تزداد سوءا خلال أيام رمضان والأعياد مع ازدياد عمليات ذبح المواشي، إذ يعمد غالبية المواطنين إلى إلقاء مخلفات الذبح من أحشاء وجلود في هذه المنطقة ما يؤدي إلى انتشار الحشرات الضارة كالذباب والبعوض ومرتع للكلاب الضالة والجرذان والهوام التي تقلق المجاورين".

حول ذلك، يؤكد مفتي لواء الشونة الجنوبية فضيلة الشيخ خالد البراج، "أن للقبور وأهلها حرمة عظيمة عند المسلمين، ولا يجوز إيذاء أهل القبور بأي نوع من الأذى كنبش القبور أو الجلوس عليها أو المشي فوقها، وقد جاءت أحاديث كثيرة تدل دلالة واضحة على حرمة إيذاء الميت"، لافتًا إلى "أن تحويل المقابر لمكبات للنفايات أو تركها للمواشي السائبة والحيوانات الضالة يعد امتهانا للأموات يتوجب علينا جميعا المحافظة عليها".

وشدد البراج، على "ضرورة متابعة ومحاسبة أولئك الذين يعتدون على حرمة المقابر من خلال القنوات القانونية والإدارية للحد من مثل هذه التجاوزات المخالفة للشرع والقانون".

بدروه، يقر رئيس بلدية الشونة الوسطى، أحمد علي العدوان، بوجود ظاهرة إلقاء مخلفات البناء والحيوانات النافقة في حرم مقبرة بلدة الجوفة وفي أماكن أخرى في اللواء، مؤكدا، "أن هذه الممارسات غير مقبولة شرعا وتنافي الأخلاق الإسلامية التي تنص على المحافظة على الموتى وحرمة المقابر"، موضحا، "أن بعض المواطنين ومتعهدي ورش الأبنية يستسهلون إلقاء نفاياتهم في المقابر والأودية التي تعتبر مواقع سهلة ومتاحة لطرح الأنقاض والنفايات بدلا من إلقائها في الأماكن المخصصة لذلك توفيرًا للجهد والتكلفة الناتجة عن ذلك".

وأكد العدوان، "أنه جرى توجيه الدعوات للمواطنين ومتعهدي الأبنية لمخاطبة البلدية لإزالة أية مخلفات بدلا من إلقائها بشكل عشوائي في الأودية أو المقابر، مما يشكل تحديًا أمام كوادر البلدية".

كما شدد على "ضرورة تكاتف جهود الجميع للحد من هذه ظاهرة الإلقاء العشوائي للنفايات وخاصة الاعتداء على حرمة المقابر، وأن البلدية تقوم بين الحين والآخر بتنظيف المقابر من النفايات والأنقاض، إلا أن الأوضاع تعود كما كانت في كل مرة"، داعيا في الوقت ذاته، المواطنين، إلى بذل مزيد من التعاون للمحافظة على نظافة الأماكن العامة، خصوصا المقابر.

إلى ذلك، يؤكد مدير بيئة وادي الأردن، المهندس محمد الصقور، "أن مشكلة طرح الأنقاض والنفايات مشكلة تعاني منها جميع مناطق وادي الأردن ولها آثار سلبية خطيرة على الإنسان والبيئة، فأغلب هذه النفايات تنتج عنها روائح كريهة بعد تخمرها وتصبح بيئة مناسبة لتكاثر الحشرات، خصوصا الذباب والبعوض".

وأشار الصقور، إلى "أن المشكلة تكمن في قلة الوعي المجتمعي، لأن وعي المواطن بحجم الأضرار الناتجة عن هذه الظاهرة سيحد منها بشكل كبير"، لافتا إلى "أن البيئة تقوم باستمرار بعقد محاضرات توعوية بالتعاون مع المدارس والجمعيات والأندية لزيادة الوعي المجتمعي والحد من انتشار هذه الظاهرة".