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أمل عسير تطلق مبادرة اسمعني

1/26/2025 2:14:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير مبادرة ((اسمعني)) بشراكة ودعم من وقف الصندوق الصحي، ورعاية مؤسسة القمة السمعية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، نايف الحكمي، أن المبادرة ستخدم 21 مستفيدا من ذوي الإعاقة السمعية مع توفير 42 سماعة طبية.
وأوضح الحكمي أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمستفيدين عبر تمكينهم من السمع بشكل أفضل. كما تقدم دعم متخصص بأحدث الأجهزة السمعية الطبية، مشيرا إلى تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة السمعية عبر توفير الوسائل المساعدة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دعمهم وحاجتهم إلى الأجهزة السمعية.

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