أمل عسير تطلق مبادرة اسمعني

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت جمعية الأمل للإعاقة السمعية بمنطقة عسير مبادرة ((اسمعني)) بشراكة ودعم من وقف الصندوق الصحي، ورعاية مؤسسة القمة السمعية.
وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، نايف الحكمي، أن المبادرة ستخدم 21 مستفيدا من ذوي الإعاقة السمعية مع توفير 42 سماعة طبية.
وأوضح الحكمي أن المبادرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمستفيدين عبر تمكينهم من السمع بشكل أفضل. كما تقدم دعم متخصص بأحدث الأجهزة السمعية الطبية، مشيرا إلى تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الإعاقة السمعية عبر توفير الوسائل المساعدة، ورفع الوعي المجتمعي بأهمية دعمهم وحاجتهم إلى الأجهزة السمعية.
MENAFN26012025000089011017ID1109130451
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.