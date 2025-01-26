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الاوقاف تدعو أئمة لاستلام كتب تعيينهم - اسماء

1/26/2025 10:09:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تدعو وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التالية أسماؤهم التواجد في مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه /منطقة العبدلي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28/1/2025 الساعة العاشرة لاستلام كتاب التعيين لوظيفة إمام مصطحبين معهم هوية أحوال سارية المفعول ومن يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً.
حمزه رياض اهزيم الزبن عمان الثالثة
ابراهيم محمد ابراهيم الجوارنه اربد الثانية
منيب عمر قاسم طلافحه اربد الثانية
براء محمد حسين دراغمه جرش
مصعب الياس محمد غنيمات جرش
ضرار كامل عقله قواقزه جرش
محمود حسن محمود مقابله جرش
باسل تيسير محمد جلال الفواعير جرش
زيد محمد عقله الدلابيح جرش
احمد مسلم صالح العويصي جرش
موسى صالح ابراهيم المعادات جرش
خالد علي يوسف زريقات جرش
احمد ابراهيم احمد ربيع جرش
باسل ذوقان حسين العمر جرش
عمر علي نايف الحسين جرش
علي خالد علي الديسي المفرق
محمد عادل عليان المشاقبه المفرق
حمزه عبد الباسط مسلم الخوالده المفرق
البراء احمد عبد الكريم الشديفات المفرق
ضياء الدين مخلد محمد المشاقبه المفرق
فادي زهران عوده اسماعيل المفرق
عقاب احمد محمد الشهاب المفرق
حامد جهاد جميل القعيسات المفرق
محمد عمر عوده بني خالد المفرق
عبد المجيد محمد محمود بني خالد المفرق
محمد بسام محمد عوده المفرق
عبد الله جهاد محمد ابو صالح المفرق
عبد الله محمد جبرين خليفه المفرق
زيد موسى عواد الصبحين الكرك
اسامه محمد سلامه العمرو الكرك
محمد عبد الله حسين ابو صافي الكرك
عاصم حسين عطا المطارنه الكرك
حسين وليد احمد كريشان المزار الجنوبي
محمود خالد محمود العثامين المزار الجنوبي
العربي يحيى عبد الرحمن الزعيرات مادبا
القاسم محمد جمعه الشبيلات الطفيلة
زيد محمود محمد ابو عامريه عمان الاولى
محمد امين فراس مرزوق سندس الرصيفة
حمزه عوض الله محمد حسين الرصيفة

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