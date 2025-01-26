بحث إقامة مؤتمر اقتصادي أردني صيني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع الملحق التجاري في سفارة الصينية لدى المملكة تشنغ يونغرو، عقد مؤتمر اقتصادي أردني صيني خلال العام الحالي في الأردن، لرفد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات البينية.
وأكد الطباع في بيان اليوم الأحد، أهمية تنمية العلاقات الأردنية الصينية في العديد من القطاعات الاقتصادية، أهمها السياحة والطاقة والتعليم، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني الصيني لتعزيز حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.
ودعا إلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين لعرض الفرص الاستثمارية والاستفادة منها خاصة في المشاريع التنموية والخدمية والسياحية.
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