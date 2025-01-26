بحث إقامة مؤتمر اقتصادي أردني صيني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، مع الملحق التجاري في سفارة الصينية لدى المملكة تشنغ يونغرو، عقد مؤتمر اقتصادي أردني صيني خلال العام الحالي في الأردن، لرفد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات البينية.



وأكد الطباع في بيان اليوم الأحد، أهمية تنمية العلاقات الأردنية الصينية في العديد من القطاعات الاقتصادية، أهمها السياحة والطاقة والتعليم، وتفعيل مجلس الأعمال الأردني الصيني لتعزيز حجم التجارة والاستثمار بين البلدين.



ودعا إلى تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في كلا البلدين لعرض الفرص الاستثمارية والاستفادة منها خاصة في المشاريع التنموية والخدمية والسياحية.